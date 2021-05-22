مظاهرات حاشدة في بريطانيا دعماً لفلسطين

تظاهر الآلاف في العاصمة لندن ومدن بريطانية أخرى، اليوم السبت، دعما للفلسطينيين واحتجاجا على ضربات جوية إسرائيلية على قطاع غزة خلال القتال مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

ودعا المحتجون خلال المسيرة في لندن إلى فرض عقوبات على إسرائيل، ولف البعض أجسادهم بالأعلام الفلسطينية وحملوا مشاعل ينطلق منها دخان باللونين الأخضر والأحمر، وحمل آخرون لافتات كتب عليها “الحرية لفلسطين” و”كفوا عن قصف غزة” و”افرضوا عقوبات على إسرائيل”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأفاد منظمو المظاهرات في لندن، بأن عدد المتظاهرين وصل إلى ما يقرب من 180 ألف متظاهر

وأنهى وقف لإطلاق النار بدأ أمس الجمعة، وتوسطت مصر بشأنه، قتالا دام 11 يوما وشن الجيش الإسرائيلي خلاله ضربات جوية على غزة وقال إنها ردا على صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية صوب إسرائيل.

منظمو مسيرات لندن يعلنون وصول عدد المتظاهرين وسط العاصمة البريطانية إلى مايقرب من ١٨٠ ألف متظاهر، كأكبر تجمع مؤيد لفلسطين في تاريخ بريطانيا.#غزة_تنتصر #فلسطين pic.twitter.com/8vk8xVexzz — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) May 22, 2021

الاحتلال مستمر. الاعتقالات مستمرة. التطهير العرقي مستمر.. ولذلك المظاهرات مستمرة. لندن الآن. #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/lhi3JgOBWp — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) May 22, 2021

#بريطانيا تنتفض اليوم في مظاهرات حاشدة لدعم #فلسطين

ينادون بالحرية ويوجهون التحية للشعب الفلسطيني من البحر الى النهر

الشباب هم المفاجأة

هذا الشباب سيكون لهم دور كبير في التحولات المستقبلة في القضية الفلسطينية

هذه المظاهرة من مدينة#Birmingham

وهناك مظاهرة ضخمة في #لندن

وغيرها pic.twitter.com/dzsKJ2jwrW — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) May 22, 2021

🔴مظاهرات ضخمة في العاصمة البريطانية #لندن تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفضًا لعدوان الاحتلال على #غزة👇 تم النشر بواسطة ‏Arabi21 – عربي21‏ في السبت، ٢٢ مايو ٢٠٢١