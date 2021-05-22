مظاهرات حاشدة في بريطانيا دعماً لفلسطين

عين ليبيا | نُشر: السبت، 22 مايو 2021 - 18:17 | آخر تحديث: 22 مايو 2021 - 18:46 نُشر: السبت، 22 مايو 2021 - 18:17
دولي
رويترز
آلاف المحتجين يتظاهرون دعما للفلسطينيين

تظاهر الآلاف في العاصمة لندن ومدن بريطانية أخرى، اليوم السبت، دعما للفلسطينيين واحتجاجا على ضربات جوية إسرائيلية على قطاع غزة خلال القتال مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

ودعا المحتجون خلال المسيرة في لندن إلى فرض عقوبات على إسرائيل، ولف البعض أجسادهم بالأعلام الفلسطينية وحملوا مشاعل ينطلق منها دخان باللونين الأخضر والأحمر، وحمل آخرون لافتات كتب عليها “الحرية لفلسطين” و”كفوا عن قصف غزة” و”افرضوا عقوبات على إسرائيل”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأفاد منظمو المظاهرات في لندن، بأن عدد المتظاهرين وصل إلى ما يقرب من 180 ألف متظاهر

وأنهى وقف لإطلاق النار بدأ أمس الجمعة، وتوسطت مصر بشأنه، قتالا دام 11 يوما وشن الجيش الإسرائيلي خلاله ضربات جوية على غزة وقال إنها ردا على صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية صوب إسرائيل.

🔴مظاهرات ضخمة في العاصمة البريطانية #لندن تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفضًا لعدوان الاحتلال على #غزة👇

تم النشر بواسطة ‏Arabi21 – عربي21‏ في السبت، ٢٢ مايو ٢٠٢١
آخر تحديث: 22 مايو 2021 - 18:46
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