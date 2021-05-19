مظاهرات حاشدة في تونس تضامناً مع فلسطين

شهدت العاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين ضد القصف الإسرائيلي، مطالبة مجلس نوّاب الشعب التونسي بالتصديق على مشروع قانون يُجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وبحسب ما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات للتعبير عن دعمهم لفلسطين، والتنديد بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 10 أيام، والذي خلف مئات الضحايا قتلى ومصابين.

كما رفع المتظاهرون شعارات تُطالب مجلس نوّاب الشعب التونسي بالتصديق على مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

مظاهرات في #تونس نصرة لغزة والقدس pic.twitter.com/P5wZJAoW57 — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) May 19, 2021

يأتي ذلك في حين، أصدر مجلس الشعب في تونس، أمس الثلاثاء، بيانا عبر فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد “العدوان الغاشـم للكيان الصهيوني المغتصب على الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والـضفة وداخل الأراضي المحتلة سنة 1948، وما رافقه من تدمير وتهجير وتهويـــد وأعـمال إرهــــــــابية وحــشية وعنصرية اسـتهدفت المدنيين الفلســـطينيين الـعزل”.

وأدان النوّاب في جلسة عامة للبرلمان، اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي ووصوفوها بـ”الوحشية” و”الإرهابية”.

كما أدان النوّاب “سياسة الاستيطان والحصار والتميز العنصري التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.

بدعوة من اتحاد الشغل: مسيرة وطنية مساندة للقضية الفلسطينية مباشر 🔴 بدعوة من اتحاد الشغل: مسيرة وطنية مساندة للقضية الفلسطينية.. #LiveMosaïque 🎙🇹🇳 تم النشر بواسطة ‏‎Mosaïque FM‎‏ في الأربعاء، ١٩ مايو ٢٠٢١