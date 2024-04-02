معاداة المسلمين في أمريكا ترتفع لمستوى قياسي عام 2023

أظهرت بيانات جديدة أن التمييز والهجمات المبلّغ عنها ضد المسلمين وصلت إلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة عام 2023.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” في تقرير له: “بلغ إجمالي الشكاوى 8061 شكوى في عام 2023، وهو ارتفاع بنسبة 56% عن العام السابق2022، وهو الأعلى منذ أن بدأ المجلس تسجيلاته قبل ما يقرب من 30 عاما”.

وبحسب التقرير، “أفاد المدافعون عن حقوق الإنسان عن ارتفاع عالمي في معدلات كراهية الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية منذ بدء معركة طوفان الأقصى”، مشيرا إلى أن “حوالي 3600 من تلك الحوادث وقعت في الفترة بين أكتوبر وديسمبر”.

وقال التقرير الذي نقلته وكالة رويترز: إن “السبب الأساسي وراء هذه الموجة من تصاعد كراهية الإسلام كانت تصاعد العنف في إسرائيل وفلسطين في أكتوبر 2023”.

وأفاد المجلس، بأنه “تم جمع الأرقام من خلال مراجعة البيانات العامة ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى التقارير الواردة من المكالمات العامة ورسائل البريد الإلكتروني ونظام الشكاوى عبر الإنترنت، واتصل بالأشخاص الذين تم الإبلاغ عن حوادثهم في وسائل الإعلام”.