مع التطور التكنولوجي اليومي.. منافسة إطلاق «الهواتف المحمولة» في أوجها

بدأت شركة “دو جيDoogee”، “بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على تصميم مميز جدا وزوّد بكاميرات ممتازة تعمل مع تقنيات التصوير الليلي”.

وبحسب الشركة، “أكثر ما يميز Doogee S119 هو تصميمه الخارجي والشاشة الصغيرة المستديرة المثبتة على واجهته الخلفية، والتي يمكن استعمالها كساعة ذكية أو شاشة لقراءة الإشعارات، وحصل الهاتف على كاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 100 ميغابيكسل، وعدسة تصوير ليلي بدقة 20 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير فائق العرض بدقة 5 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “هيكله أتى مضادا للصدمات، ومقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (178.1/84.2/15.7) ملم، وزنه 368 غ، أما شاشاته الأساسية فأتت IPS LCD، مقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وشاشاته الخلفية أتت من نوع AMOLED ، مقاس 1.32 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Mediatek MT8788، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3،وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، دعمته شركة “دو جيDoogee”، بمنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 10200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط”.

“شاومي Xiaomi” تستعد لإطلاق هاتفها الجديد الذي جهّز بأفضل التقنيات والمواصفات.

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية، “أن شركة “شاومي Xiaomi”، لإطلاق هاتفها الجديد الذي جهّز بأفضل التقنيات والمواصفات”.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن “هاتف Xiaomi 15 Ultra حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وزود بشاشة LTPO AMOLED، مقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا، وجهّزت بتقنيات Dolby Vision و +HDR10، ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 15 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطوّر بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 512 غيغابايت و1 تيرابايت”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على قدرات تصوير مميزة بفضل كاميرته الأساسية رباعية العدسة التي أتت بدقة (200+50+50+50) ميغابيكسل، وتوثق فيديوهات 8K، فضلا عن كاميرته الأمامية التي أتت بدقة 32 ميغابيكسل، ودعمت “شاومي Xiaomi”، هذا الجهاز بمنفين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وتقنيات Bluetooth 5.4، وتقنيات Infrared، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط”.