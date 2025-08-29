مع بدء الرسوم الجمركية الجديدة.. 30 دولة توقف «شحن الطرود» إلى أمريكا

أوقفت أكثر من 30 دولة حول العالم شحن بعض أنواع الطرود إلى الولايات المتحدة، وذلك قبيل دخول التعرفة الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ هذا الأسبوع، في خطوة تعكس حالة من التوتر وعدم اليقين لدى مشغلي البريد حول تأثير السياسات الجديدة على خدمات الشحن الدولي.

وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن قطاع البريد إن أكثر من عشرين دولة من أعضائها أوقفت إرسال البضائع إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا التوقف يأتي نتيجة الغموض حول السياسات الجمركية الجديدة وتأثيرها المحتمل على سلاسل الإمداد العالمية.

ويأتي الإجراء استجابة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر في يوليو الماضي، إنهاء العمل باتفاقية “de minimis”، التي كانت تسمح لسنوات طويلة بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية.

وبحسب هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بلغت قيمة الشحنات المعفاة في 2024 أكثر من 1.36 مليار دولار.

وأكد الاتحاد البريدي العالمي أن هذه التغييرات “ستفرض تعديلات تشغيلية كبيرة على مشغلي البريد حول العالم”، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الإفصاح عن أسماء الدول التي علقت خدماتها بالكامل، ومع ذلك، أعلنت العديد من خدمات البريد الوطنية وشركات الشحن الدولية تعليق الشحنات أو فرض قيود جزئية على إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة.

ومن بين الدول التي أعلنت تعليق شحن الطرود: أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، تشيكيا، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، مالطا، مولدوفا، الجبل الأسود، النرويج، بولندا، البرتغال، صربيا، سنغافورة، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان وتايلاند.

وأعلنت شركة DHL Parcel Germany وذراعها المحلي “دويتشه بوست” تعليق “قبول ونقل الطرود الخاصة بعملاء الأعمال عبر الشبكة البريدية إلى الولايات المتحدة” اعتباراً من 23 أغسطس، بسبب السياسات الجمركية الجديدة المرتبطة بإنهاء العمل بنظام الإعفاء.

في المقابل، عدلت بعض الدول الأخرى سياساتها لإدخال استثناءات أو بدائل للشحن. فقد أعلنت Japan Post تعليق قبول بعض الطرود، مع التأكيد على أن التأثير محدود بوجود خيارات شحن بديلة، بينما أوضحت كوريا الجنوبية أن عملاءها سيتمكنون من إرسال الطرود عبر شراكتها مع شركة UPS، واستأنفت بريد نيوزيلندا شحن الطرود في 28 أغسطس بعد اعتماد خيار إرسال تجاري جديد، فيما واصلت FedEx في أستراليا قبول الشحنات إلى الولايات المتحدة.

ويُعد الموعد النهائي لهذه الإجراءات في 29 أغسطس، بعد إغلاق الاستثناء الخاص بالواردات القادمة من الصين وهونغ كونغ، حيث تعتمد شركات كبرى مثل Shein وTemu على إرسال جزء كبير من منتجاتها عبر هذا النظام.

وتشير بيانات “رويترز” إلى أن أكثر من نصف الطرود المستفيدة من إعفاء (de minimis) تأتي من الصين، وأن نحو 30% من الشحنات اليومية المعفاة تعود لشركتي Temu وShein، ما يوضح الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذه التعرفة الجديدة وتأثيرها المحتمل على التجارة الإلكترونية العالمية.