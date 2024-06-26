مع تزايد مخاوف الحرب مع لبنان.. غانتس يتوعد وسفارات تدعو رعاياها للمغادرة

في وقت تتصاعد فيه المخاوف والتحذيرات من اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان على خلفية التصعيد بين الدولة العبرية وجماعة حزب الله، زعم الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل قادرة على “إغراق لبنان بالظلام” وإضعاف جزء كبير من قدرات حزب الله العسكرية خلال أيام، لكنها ستدفع “ثمنا باهظا” أيضا.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن غانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية (يسار) قوله في كلمته في مؤتمر هرتسيليا 2024 الأمني، إن إسرائيل تمتلك القدرة على إغراق لبنان في الظلام عبر تدمير شبكة الكهرباء، وتفكيك بنيته التحتية.

ومنذ أيام، تتصاعد المخاوف في إسرائيل من تداعيات انقطاع محتمل للتيار الكهربائي إذا انحدرت المواجهات اليومية بين تل أبيب وحزب الله إلى حرب شاملة.

بالتزامن، تتواصل المساعي الدبلوماسية للدفع باتجاه حل سياسي يعيد الاستقرار على جانبي الحدود إلى ما قبل 7 أكتوبر تاريخ بدء “طوفان الأقصى” وإعلان حزب الله في اليوم التالي فتح الجبهة الجنوبية للمساندة والتخفيف عن غزة.

فقد عادت حركة الموفدين على خط تل أبيب بيروت لوقف التصعيد بين طرفي النزاع، وعدم تحويل لبنان إلى غزة أخرى كما حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

إذ حطّت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيروت أمس في زيارة استمرت لساعات، التقت فيها المسؤولين، وأشارت إلى “أن الوضع على الخط الأزرق دقيق والمخاطر قائمة”.

إلى ذلك، كشف مصدر إعلامي أن كل السفارات في لبنان خفّضت عدد موظفيها تحسّباً لأي سيناريو خطير في الجنوب، كما أنشأت مكاتب ومواقع للإخلاء الفوري في أماكن عدة في البلاد تضم موظفين مدنيين وعسكريين مهمتهم تأمين الإخلاء الفوري والسريع لموظفي السفارات لحظة اندلاع الحرب جنوباً”.

وحثّت كندا رعاياها على مغادرة لبنان بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تصاعد العنف بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني في المنطقة.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان، يوم الثلاثاء، إن «سلامة وأمن الكنديين في الداخل والخارج أولوية قصوى لكندا».

وأضافت أن «الوضع الأمني في لبنان أصبح متقلباً بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ به بسبب العنف المستمر والمتصاعد بين (حزب الله) وإسرائيل، ويمكن أن يتدهور أكثر دون سابق إنذار».

وقالت جولي إن «الوقت قد حان للمغادرة، بينما تظل الرحلات التجارية متاحة».

ويتبادل «حزب الله»، وإسرائيل النار، كل يوم تقريباً منذ أكثر من ثمانية أشهر. وازدادت حدة القتال مؤخراً بشكل ملحوظ.