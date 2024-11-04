مفتي دولة خليجية يهنئ «نعيم قاسم» لانتخابه أمينا عامّا لـ«حزب الله»

بعث المفتي العام لسلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليجي، تهنئة لـ”نعيم قاسم”، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لـ”حزب الله” اللبناني، خلفا للراحل “حسن نصر الله”.

وكتب المفتي، عبر منصة “إكس”: “يسرنا أن نرى ملء الفراغ الناجم عن فقدان السيد حسن نصر الله بالانتخاب الجدير للشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لـ”حزب الله”، لمواصلة طريق القائد الشهيد في مواجهة الكيان الصهيوني واعتداءاته الوحشية ضد الشعب اللبناني الشقيق وشعوب المنطقة الأخرى”.

كما أعرب مفتي سلطنة عمان، عن “أمله في أن يتحمل الأمين العام الجديد لـ”حزب الله” اللبناني، هذه المسؤولية بقوة وحزم وصبر حتى يتحقق النصر من قبله أو من قبل القادة المؤمنين لفصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية، حتى يتم تحرير الأراضي الإسلامية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني وتعود إلى أصحابها”.

هذا وقبل أيام، انتخب الشيخ “نعيم قاسم” بالإجماع زعيما لـ”حزب الله” اللبناني، بعد اغتيال حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية على بيروت.

نهنئ حـ.ـزب الله بتعيين خليفة كُفء لأمينه السابق؛ عسى أن يتحقق النصر العزيز على يديه وأيدي أمثاله من القيادات الحرة الأمينة لفصائل المقاومـ.ـة.

ونوصيهم جميعا بتقوى الله، وبالألفة والوفاق، وعدم الإصغاء إلى محاولات التفريق التي يسعى لها العدو الصهيـ.ـوني. pic.twitter.com/l3Re5HQ2kx — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) November 3, 2024