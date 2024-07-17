مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء مرحلة التسجيل

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “إقفال سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية “المجموعة الأولى” بعدد 210545 ناخبا، منهم 149233 من الرجال، و61312 من النساء، في عدد فاق التوقعات نسبةً إلى عدد سكان تلك البلديات”.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، “أنها فتحت باب الاعتراض والطعون في السجل، مؤكدة حرصها على إتاحة الفرصة لمواطني البلديات المستهدفة للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التمديد لفترتين زمنيتين متتاليتين حققتا إقبالاً ملحوظاً على التسجيل وذلك تعبيراً عن ارتفاع مستوى الوعي لدى مواطني تلك البلديات بأهمية المشاركة وممارسة حق التصويت واختيار مَن يمثلهم في دوائر صنع القرار”.

وأكدت المفوضية، “أنها ستعمل على نشر القوائم الأولية لسجل الناخبين في مراكز الانتخابات التي سجل بها الناخبون على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الأحد المقبل، مطالبة الناخبين إلى ضرورة التوجه لمركز الانتخاب الذي سجل به للتأكد من إدراج اسمائهم في القوائم بشكل صحيح”.

وأشارت المفوضية، “إلى أن من يجد خطأ يستوجب اتخاذ إجراء حياله من قبل المفوضية ما عليه إلا أن يتقدم بطلب وفق النموذج المعد إلى (لجنة الاعتراضات والشكاوى) في مكتب الإدارة الانتخابية التابع للمفوضية الواقع في نطاقه مركز الانتخاب المسجل به والمشرف على انتخابات البلدية، كما يمكن الاستعانة بمركز المساعدة “1441” للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال أي خطأ قد ورد بتلك القوائم أو الاعتراض على ناخب آخر ورد اسمه بالمخالفة للإجراءات المحددة للعملية الانتخابية”.

وأكدت “أن هذه الانتخابات لها دلالة رمزية تتعدى التداول السلمي على السلطة إلى ترسيخ مبدأ السيادة والوحدة الوطنية التي صار الليبيون يتساءلون عن مصيرها منذ سنين، داعية الجميع بالتمسك بهذا المسار لإثبات أن الشعب الليبي من حقه أن يقول كلمته ويقرر مصيره من خلال دستور ينظم كيان دولته ويفتح آفاقاً جديدة لمستقبل يزخر بالرخاء والنماء”.

#بيان مجلس المفوضية بشأن مرحلة تسجيل الناخبين وفتح باب الاعتراض والطعون على سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الثلاثاء، ١٦ يوليو ٢٠٢٤