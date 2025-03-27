مقتل المئات في غزة بقصف إسرائيليّ.. الموساد: الحكومة فتحت «أبواب الجحيم» على الأسرى

قتل 23 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة القتلى إلى أكثر من 830 فلسطينيا وإصابة 1787 آخرين منذ تجدد القصف الإسرائيلي، بالتزامن مع نسف الجيش الإسرائيلي للمنازل.

وقال عودة: إن “غزة بحاجة لوفود من الأطباء المختصين بالجراحة العامة، وإدخال الأدوية خاصة لمرضى السرطان”، مشيرا إلى أن “الأطفال في غزة يتوفون بسبب عدم توفر العلاج الفوري”.

وأفاد بأن “أكثر من 60% من الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة والقلب غير متوفرة في غزة”، كاشفا أن “غزة تسجل أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف عالميًا بفعل العدوان”.

مقتل الناطق باسم حركة “حماس” في قصف استهدف خيمة شمال غزة

أفادت مصادر فلسطينية، “بمقتل الناطق باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوحه في جباليا البلد شمالي قطاع غزة”.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام: “استشهاد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع جراء قصف الاحتلال خيمته في جباليا البلد شمال غزة”.

السلطات الأمريكية تعتقل طالبة تركية شاركت في احتجاجات غزة

اعتقلت السلطات الأمريكية، “طالبة تركية في جامعة توفتس بولاية ماساتشوستس، شاركت في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين”.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، “اعتقل عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) التابعة لوزارة الأمن الداخلي (DHS)، رميساء أوزتورك، وهي طالبة دكتوراه في السنة الأخيرة، وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، أن 6 عناصر من الوكالة، بعضهم ملثم، وهم يطوقون أوزتورك، ويحاولون أخذ هاتفها المحمول منها عنوة، كما وثقت التسجيلات أصوات احتجاج أوزتورك أثناء تكبيل يديها من الخلف من قبل عناصر الوكالة”.

ويأتي اعتقال “أوزتورك”، “في وقت تقوم فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقمع الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين، وفي وقت سابق، اعتقل الناشط الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوبا للترحيل بزعم نشر “دعاية حماس ومعاداة السامية”، لكن القاضية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز أوقفت القرار”.

Rumeysa Ozturk, a Turkish national who is undertaking a PhD. in the USA, has been detained.



It is believed that she was detained due to standing up for Gaza and calling on her university to "acknowledge the Palestinian genocide" and "disclose its investments and divest from… pic.twitter.com/PnR7rdoNOU — ilmfeed (@IlmFeed) March 27, 2025

Turkish academic Rumeysa Ozturk detained by US authorities after being targeted by pro-Israel groups for Palestine protests



◼️ Ozturk recently co-authored article condemning Israel's actions in Gaza



◼️She now faces deportation despite holding a valid F-1 visa pic.twitter.com/XEzbZobcXK — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) March 26, 2025

وبحسب وكالة الأناضول، “انتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة أخرى في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس”.

هذا “واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء 18 مارس عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، وارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 50144، والإصابات إلى 113704 منذ 7 أكتوبر 2023”.

رئيس “الموساد” السابق: الحكومة فتحت “أبواب الجحيم” على الأسرى باستئنافها الحرب

قال رئيس “الموساد” الإسرائيلي السابق تامير باردو، “إن الحكومة الإسرائيلية “فتحت أبواب الجحيم” على الأسرى لدى حركة “حماس” بقرارها استئناف الحرب”.

وأضاف باردو خلال كلمته في مؤتمر “مئير داجان” بالكلية الأكاديمية في نتانيا: “ربما تكون أبواب الجحيم قد فتحت على سكان غزة، لكنها بالتأكيد فتحت على الرهائن الـ59، وليس لهم من مخلص”.

وحذر من أن “التهديد الذي تشكله خطة الحكومة لإصلاح القضاء على الديمقراطية الإسرائيلية والمشروع الصهيوني يفوق بكثير التهديدات العسكرية المشتركة لـ”إيران وحزب الله وحماس والحوثيين” مجتمعين”.

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