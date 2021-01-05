مقتل شاب فلسطيني جنوب القدس المحتلة

قُتِل شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق جنود إسرائيليين النار عليه “بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن”، في منطقة غوش عصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية جنوب القدس المحتلة.

ونقلت وكالة “معاً” الفلسطينة عن مصادر إسرائيلية قولها، إن “المعتدي المفترض كان يحمل ساطورا وتم إطلاق النار عليه” مؤكدة عدم وجود إصابات أخرى في هذه الحادثة.

وأشارت المصادر العبرية، إلى أن “الشاب تقدم نحو نقطة يتمركز فيها جنود الاحتلال مقابل محطة الوقود في عصيون، وهو يحمل بلطة، وعندما طلب منه التوقف رفض، فأطلق الجنود النار عليه”.

في المقابل، تمكن رفيقه من الفرار وهو محل بحث وملاحقة من طرف أجهزة الأمن الإسرائيلية التي أغلقت الشارع الرئيسي الموصل بين محافظتي بيت لحم والخليل في كلا الاتجاهين.

وأفادت وكالة “معا”، بأن قوات الأمن الإسرائيلية “نصبت الحواجز العسكرية بكثافة في منطقة عصيون، مما تسبب بأزمة مرور خانقة”.