مقتل شخصين من طاقم ناقلة «كونفيدانس» باستهداف صاروخ قُبالة اليمن

بعدما كشفت “أمبري” البريطانية للأمن البحري عن إصابة ناقلة البضائع السائبة (ترو كونفيدانس) التي ترفع علم باربادوس وتعرضها لأضرار، أعلن مسؤول أميركي، اليوم الأربعاء، عن سقوط قتيلين بعد تعرّض السفينة لضربة بصاروخ من الحوثيين قبالة اليمن.

وألحق الصاروخ “أضرارا كبيرة” في السفينة المملوكة من ليبيريا، والتي ترفع علم باربادوس، وفق المسؤول الذي أضاف أن “طاقمها بلّغ عن قتيلين على الأقل و6 جرحى من أفراد الطاقم وهجر السفينة”. وهجر السفينة”.

وأكد مالك السفينة المستهدفة جنوب غربي عدن أن السفينة أصيبت بصاروخ على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غرب عدن، وتم فقدان الاتصال بـ 20 من أفراد طاقم السفينة و3 حراس مسلحين، مضيفا أن السفينة تنجرف مع استمرار حريق على متنها.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بلاغٍ نشرته على موقعها الإلكتروني: تلقينا تقريرا في الساعة 11:50 بالتوقيت العالمي عن حادث على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن. وبحسب ما أوردته الهيئة، أصيبت سفينة تجارية كانت في المنطقة المجاورة وتعرضت لأضرار.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة “أمبري” للأمن البحري يوم الاثنين الماضي، اندلاع حريق على متن سفينة إسرائيلية تم استهدافها جنوب شرقي عدن، بعد تعرضها لتفجيرين أحدهما عن بعد.

كما تعرضت سفينة الشحن “روبيمار”، التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق وتديرها شركة لبنانية مسجلة في بريطانيا لأضرار في هجوم بالصواريخ الشهر الماضي أدى إلى غرقها.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة “أنصار الله” اليمنية “الحوثيون” سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

وردا على ذلك، تواصل الطائرات الطائرات الأمريكية والبريطانية شن ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.