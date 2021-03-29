مقتل مهاجرين اثنين وفقدان 9 قبالة سواحل إسبانيا

مهاجران قتلا على الأقل وفقد 9 بعد غرق مركب كان ينقلهم قبالة سواحل إسبانيا، على ما أفادت السلطات الإسبانية أمس الأحد. وفقا لرويترز.

وأفادت الإدارة الإسبانية في منطقة مورثيا “هناك قتيلان تم انتشال جثتيهما، وثلاثة تمت إغاثتهم وتسعة مفقودين، بحسب أحد الناجين”.

وكان المهاجرون يحاولون الوصول إلى إسبانيا حين انقلب مركبهم ليل السبت الأحد قبالة سواحل بلدة ماثارون.

وكان خفر السواحل يواصلون صباح الأحد “عمليات البحث للعثور على المهاجرين المفقودين”، وفق السلطات.

وغالبا ما يقضي مهاجرون غرقا في هذه المنطقة من غرب المتوسط حيث قتل 330 شخصا العام 2020 و58 منذ مطلع العام، وفق حصيلة لمنظمة الهجرة الدولية.

ووصل حوالى 4377 مهاجرا إلى إسبانيا عبر البحر منذ يناير 2021، ونزل أكثر من نصفهم في جزر الكناري التي تشهد تدفق مهاجرين بأعداد متزايدة منذ نهاية العام 2019.