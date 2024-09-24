مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في غزة

قتل عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف الطيران الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن “الطيران الإسرائيلي قصف شقة سكنية في أبراج القلعة جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل 6 فلسطينيين وإصابة آخرين، كما قتل فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء قصف سيارة شرق مدينة دير البلح وسط القطاع”.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، “خلال الساعات الماضية قتل 12 فلسطيني وأصيب 43 جراء القصف الإسرائيلي”، فيما قتل فلسطينيان وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على مجموعة فلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

في السياق نفسه، “قصفت المدفعية الإسرائيلية حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأطلقت النار على منازل الفلسطينيين في حيي تل الهوا والصبرة بالمدينة”.

إلى ذلك، “قصفت إسرائيل المدارس في قطاع غزة 10 مرات على الأقل خلال سبتمبر الحالي، مما أسفر عن مقتل 86 شخصا”، حسب ما أفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين.

وقالت المفوضية الأممية في بيان لها: “خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط قام الجيش الإسرائيلي بقصف ثلاث مدارس على الأقل بينها اثنتان في مدينة غزة وواحدة في مخيم النصيرات، وفي كل من الغارات كان بين القتلى أطفال ونساء، حيث قتل ما لا يقل عن 16 طفلا من أصل 32 قتيلا”.

وأشار البيان إلى أنه “في شهر سبتمبر وحده، تم قصف 10 مدارس مما أدى إلى مقتل 86 شخصا”.

وارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، لليوم 354 إلى 41467 قتيلا و95921 جريحاً.