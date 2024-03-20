مقتل 12 عامل بانفجار منجم للفحم في باكستان

وقع انفجار في منجم للفحم في جنوب غربي باكستان، ما تسبب بوقوع قتلى ومصابين.

وحسب وكالة فرانس برس، قال المفتّش العام للمناجم في ولاية بلوشستان، عبد الغني بلوش، إن 12 من عمال المناجم لقوا حتفهم وتم إنقاذ ثمانية بعد انفجار وقع في منجم للفحم بمنطقة خوست المنجمية في ولاية بلوشيستان، في باكستان، مشيرا إلى أن الحادث وقع على بعد 80 كيلومتراً شرق عاصمة الولاية كويتا.

وأوضح بالوش، أن عمال مناجم علقوا على عمق 244 متراً تحت الأرض، بعد انفجار ناجم عن الغاز في منجم الفحم الذي تديره شركة خاصة، مبيناً أن سبب الحادث وفق التحقيقات الأولية هو تراكم أحادي أكسيد الكربون، حيث حدث انفجار انهار المنجم إثره.

يذكر أن ولاية بلوشستان هي أكبر مقاطعة في باكستان، وتتمتع بموارد أكثر من المقاطعات الأخرى، حيث تعتبر أغنى مقاطعة باكستانية من حيث الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغاز والمعادن.

هذا وتعتبر ظروف العمل في المناجم الباكستانية خطرة ومعايير السلامة غير كافية ما يؤدي إلى وقوع حوادث.