مقتل 3 ضباط سودانيين في اشتباكات على حدود مصر وليبيا

أعلنت قوات الدعم السريع السوادنية مقتل 3 من ضباطها في اشتباكات عنيفة مع عصابات تنشط في عمليات التهريب والاتجار بالبشر على الحدود مع مصر وليبيا.

وأوضح رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع، عثمان حامد، في مؤتمر صحفي، أنّ السودان يواجه تهديدات أمنية عبر تسلل وعبور بعض الجماعات الإرهابية إلى الداخل السوداني عبر الشريط الحدودي مع مصر وليبيا، بحسب البيان.

وأشار حامد إلى نشاط جماعة التبو الليبية وبعض الجماعات المسلحة السودانية والتشادية، وتهريب العربات غير المقننة من ليبيا إلى السودان، وتسلل وعبور بعض الجماعات الإرهابية، بحسب وصفه.