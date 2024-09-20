قتلى وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية

قتل وأصيب مجموعة من اللبنانيين، بينهم أطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في شارع مكتظ بالمارة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن “الحصيلة حتى الآن 8 شهداء و59 جريحاً للعدوان الإسرائيلي على حي سكني في ضاحية بيروت الجنوبية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يشن غارات على العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: “البداية: “الجيش الإسرائيلي يستهدف بيروت، في هذه المرحلة لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية”.

وبحسب وسائل إعلامية، “وقعت الغارة الإسرائيلية قرب جامع القائم قرب منطقة الجاموس في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن “مسؤولا كبيرا جدا في حزب الله هو المستهدف في الهجوم المركز الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية”.

وتضارت المعلومات في البداية حول الشخصية المستهدفة، فقد قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الغارة الإسرائيلية هي محاولة لاغتيال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، لكن إذاعة الجيش الاسرائيلي أكدت أن هدف الغارة هو ابراهيم عقيل قائد العمليات الخاصة في “حزب الله”.

وقال مصدر إسرائيلي لموقع “واينت” بعد محاولة اغتيال إبراهيم عقيل، رئيس قسم العمليات في “حزب الله”: “نحن في مرحلة جديدة من الحرب وسنواصل ملاحقة “حزب الله”، نحن مستعدون للرد، وكل شيء مطروح على الطاولة”.