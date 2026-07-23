ملتقى «خبراء ليبيا» يقترب من الانطلاق.. وزارة العمل تتابع التحضيرات النهائية

تابع وزير العمل والتأهيل، المهندس علي العابد الرضا، التحضيرات النهائية لانعقاد ملتقى “خبراء ليبيا”، خلال اجتماع خُصص لمراجعة الجوانب التنظيمية والفنية للملتقى، وضمان جاهزية مختلف الترتيبات قبل انطلاق فعالياته.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد في طرابلس، اليوم الخميس 23 يوليو 2026، آخر المستجدات المتعلقة بالتحضير للملتقى، إلى جانب المراجعة النهائية للتطبيق الإلكتروني الخاص بالمشاركة، والذي أصبح جاهزًا للتدشين قبل موعد انعقاد الفعالية.

وأوضح وزير العمل والتأهيل أن المنصة الرقمية ستتيح للخبراء الليبيين المقيمين بالخارج التسجيل والمشاركة ضمن بيئة إلكترونية متكاملة، بما يسهل التواصل والاستفادة من الخبرات الوطنية المنتشرة خارج البلاد.

كما اطّلع الوزير على الأوراق العلمية المدرجة ضمن برنامج الملتقى، والتي تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية تشمل العلوم الطبية، والعلوم التقنية والمعلوماتية، والتنمية الاقتصادية.

وناقش الاجتماع آليات الاستفادة من مخرجات الأوراق العلمية وربطها بالجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية “P2P” تجمع الخبراء الليبيين بصنّاع القرار، بهدف تعزيز التعاون وتحويل الخبرات والمعارف إلى مبادرات تدعم التنمية في مختلف القطاعات.

وأكد وزير العمل والتأهيل أهمية الالتزام بأعلى معايير حماية البيانات وسرية المعلومات الخاصة بالمشاركين، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان خصوصية الخبراء وتأمين بيانات التسجيل والمشاركة.

ويأتي ملتقى “خبراء ليبيا” ضمن جهود وزارة العمل والتأهيل لتعزيز التواصل مع الكفاءات والخبرات الليبية في الخارج، والاستفادة من تجاربها العلمية والمهنية في دعم مسارات التنمية وتطوير القطاعات المختلفة داخل البلاد.