ملك الأردن يبدأ زيارته إلى أمريكا ولقاء مرتقب مع «ترامب»

بدأ الملك عبد الله الثاني، الاثنين، زيارة عمل للولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقى في واشنطن غدا الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أنه “من المقرر أن يلتقي الملك بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب”.

وأضافت: “سيلتقي عاهل الأردن في مدينة بوسطن بممثلي شركات ومؤسسات تعليم عال أمريكية، وحاكمة ولاية ماساتشوستس مورا هيلي، غدا الاثنين، وهي اجتماعات مؤجلة منذ شهر ديسمبر الماضي، والتي حالت الظروف الجوية السائدة آنذاك دون عقدها”.

كما أكدت أن “الملك اجتمع اليوم بوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث”.

ويأتي هذا الحراك في إطار مساعي الأردن الدبلوماسية الرامية إلى تأكيد رفض المملكة تهجير الفلسطينيين، وتمسكها بحل الدولتين عقب الطرح المثير للجدل لترامب بسيطرة واشنطن على قطاع غزة وترحيل سكان القطاع الفلسطيني.

والأربعاء الماضي، أكد الملك الأردني “ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية”، مشددا على “ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم”.