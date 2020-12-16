مناورات تركية قطرية لمكافحة الإرهاب

أجرت القوات التركية القطرية المشتركة، والقوات الخاصة القطرية مناورات حول مكافحة الإرهاب في الأحياء المأهولة.

وقالت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على تويتر: “أجرت قيادة القوات القطرية- التركية المشتركة، وقيادة القوات الخاصة القطرية مناورات وحدة المغاوير المشتركة لمكافحة الإرهاب في المناطق السكنية”.

وأرفقت الوزارة تغريدتها على تويتر، بصور من المناورات.​​​​​​​

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından “Birleşik Komando Kolu, Meskûn Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı” gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/q1uodeQ9WT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2020

يُشار إلى أن العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، تعزّزت عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.

وفي 14 ديسمبر 2019، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح مقر قيادة القوات القطرية التركية المشتركة بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.