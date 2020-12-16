مناورات تركية قطرية لمكافحة الإرهاب

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 17:09 نُشر: الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 17:09
دولي
الدفاع التركية
قوات تركية وقطرية تجري مناورات لمكافحة الإرهاب

أجرت القوات التركية القطرية المشتركة، والقوات الخاصة القطرية مناورات حول مكافحة الإرهاب في الأحياء المأهولة.

وقالت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على تويتر: “أجرت قيادة القوات القطرية- التركية المشتركة، وقيادة القوات الخاصة القطرية مناورات وحدة المغاوير المشتركة لمكافحة الإرهاب في المناطق السكنية”.

وأرفقت الوزارة تغريدتها على تويتر، بصور من المناورات.​​​​​​​

يُشار إلى أن العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، تعزّزت عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.

وفي 14 ديسمبر 2019، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح مقر قيادة القوات القطرية التركية المشتركة بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.

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