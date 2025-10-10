منتخب المغرب يواصل تألقه بـ«مونديال الشباب» في تشيلي

واصل منتخب المغرب تحت 20 عامًا كتابة التاريخ في مونديال الشباب في تشيلي، بحجزه بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، عقب فوزه المستحق على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة.

دخل “أشبال الأطلس” اللقاء بعزيمة واضحة، وفرضوا سيطرتهم على مجريات المباراة منذ بدايتها، وتمكنوا من تسجيل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة الثامنة، عبر هدف عكسي سجله المدافع الكوري شين مين ها في مرماه.

وفي الشوط الثاني، عزز ياسين الزابيري تقدم المغرب بهدف ثانٍ في الدقيقة 58 بتسديدة قوية، قبل أن يقلص المنتخب الكوري الفارق عبر تاي ون كيم في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز مغربي ثمين يؤهل الفريق إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته في البطولة.

وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل نظيره الأمريكي مساء الأحد المقبل، على ملعب “آيل تنينتي” بمدينة رانكاجوا، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية.

ويذكر أن المغرب تأهل إلى ثمن النهائي بعد تصدره مجموعته برصيد 6 نقاط، حصدها من انتصارين كبيرين على منتخبي إسبانيا والبرازيل، مقابل هزيمة واحدة أمام المكسيك.

