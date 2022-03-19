منذ أكثر من عام.. تسجيل أول حالتي وفاة بكورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ أكثر من عام.

وحدثت حالتا الوفاة في منطقة جيلين بشمال شرق الصين على الحدود مع كوريا الشمالية وروسيا، وهما أول حالتي وفاة بالفيروس يتم الإبلاغ عنهما في الصين منذ 26 يناير 2021.

وسجلت الصين اليوم السبت 4051 إصابة جديدة، مقابل 4365 إصابة في اليوم السابق.

وتشهد الصين بكاملها حاليا أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ الموجة الأولى التي اكتشفت في نهاية 2019.

وأمر الرئيس الصيني، بمواصلة استراتيجية “صفر كوفيد” المتشددة التي سمحت للصين بأن تحصر عدد الوفيات في البلاد بأقل من خمسة آلاف منذ بدء الجائحة، لكن متحور أوميكرون يعرّض نجاح هذه الاستراتيجية للخطر.