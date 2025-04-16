منظمة أطباء بلا حدود: غزة أصبحت «مقبرة جماعية» للفلسطينيين والعاملين بالمجال الإنساني

نشرت منظمة أطباء بلا حدود تقريرًا جديدًا اليوم الأربعاء، أكدت فيه “أن قطاع غزة، الذي يشهد هجومًا إسرائيليًا واسعًا منذ أكثر من 18 شهرًا، تحول إلى “مقبرة جماعية” للفلسطينيين ولمن يساعدهم”.

وأشارت المنظمة إلى “أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة، سواء جوًا أو برًا أو بحرًا، تتسبب في تهجير السكان قسرًا ومنع وصول المساعدات الأساسية بشكل متعمد، مما يؤدي إلى تدمير حياة الفلسطينيين بشكل ممنهج”. كما تطرقت المنظمة إلى “استهداف العاملين في المجال الإنساني والطبي، حيث أظهرت سلسلة من الهجمات “استخفافًا صارخًا” بحياتهم وسلامتهم’.

بدةرها، منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة، أماند بازيرول، قالت: “لقد تحولت غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يساعدهم”، مؤكدة أن “الاستجابة الإنسانية تعاني بشدة تحت وطأة انعدام الأمن ونقص الإمدادات”. وأضافت “أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون تحديات كبيرة في تقديم المساعدات وسط بيئة مليئة بالمخاطر”.

التقرير ذكر أيضًا “مقتل ما لا يقل عن 409 من عمال الإغاثة منذ أكتوبر 2023، بالإضافة إلى مقتل 11 من موظفي منظمة أطباء بلا حدود، بينهم اثنان خلال الأسبوعين الماضيين فقط، وفي آخر الهجمات، تم العثور على جثث 15 مسعفًا وسيارات إسعاف في مقبرة جماعية في رفح جنوب القطاع”.

كما نوه التقرير إلى أن “نقص الوقود في غزة يهدد بتعليق الأنشطة الحيوية في المستشفيات، التي تعتمد على المولدات الكهربائية لإبقاء المرضى في حالة مستقرة، ما يعرض العديد من الأرواح للخطر”.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود “عن مطالبتها بضرورة رفع الحصار فورًا عن غزة، وحماية العاملين في المجال الإنساني والطبي”، داعية جميع الأطراف إلى “استعادة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه لحماية أرواح المدنيين والعاملين في الإغاثة”.