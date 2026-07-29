من أديس أبابا إلى طرابلس.. ليبيا تدفع نحو شراكات إفريقية أوسع

واصلت دولة ليبيا تعزيز تحركاتها الدبلوماسية داخل القارة الإفريقية، عبر سلسلة لقاءات عقدها وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع عدد من المسؤولين الأفارقة، على هامش أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

والتقى الطاهر الباعور وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وإفريقيا الوسطى، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

ووفقًا لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، تناول اللقاء أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية والقارية المدرجة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول الإفريقية ضمن الأطر المشتركة، بما يدعم جهود تحقيق السلم والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس علاقات التضامن والتعاون بين الدول الإفريقية.

وفي لقاء آخر، بحث الطاهر الباعور مع وزير خارجية جمهورية الكونغو “برازافيل” كونستان سيرج بوندا، آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا والكونغو، وسبل توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية إن اللقاء تناول فرص تعزيز الشراكة بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والأمنية والتنموية في القارة.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه القارة، ودعم مسارات السلم والاستقرار والتنمية.

كما أكد الطرفان مواصلة التعاون ضمن الأطر الإفريقية متعددة الأطراف، بما يساهم في تعزيز التكامل القاري وتفعيل دور الاتحاد الإفريقي في معالجة القضايا ذات الأولوية، بما يخدم تطلعات الشعوب الإفريقية.

وفي هذا السياق، ثمن الجانبان إعادة افتتاح مقر تجمع دول الساحل والصحراء “س.ص” في العاصمة الليبية طرابلس، باعتباره خطوة تعزز حضور ليبيا في العمل الإفريقي المشترك وتدعم مسارات التعاون بين دول القارة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن مشاركة ليبيا في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي يشكل منصة لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.