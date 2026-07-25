من السكر إلى المقليات.. كيف تهدد أطعمة الصيف صحة الشعر؟

لا ترتبط صحة الشعر فقط بالمستحضرات الخارجية أو طرق التصفيف، بل تبدأ بشكل أساسي من الداخل، إذ تعتمد بصيلات الشعر على مجموعة معقدة من العناصر الغذائية للحفاظ على نموها وقوتها.

ومع حلول فصل الصيف، تتغير العادات الغذائية لدى كثير من الأشخاص، إذ تزداد الرغبة في تناول المشروبات الباردة والحلويات والمثلجات والوجبات السريعة، في الوقت الذي يحتاج فيه الجسم إلى تغذية متوازنة لمواجهة تأثير الحرارة والتعرق والتعرض المستمر لأشعة الشمس.

وتشير دراسات منشورة في مجلات متخصصة في الأمراض الجلدية والتغذية إلى أن النظام الغذائي غير المتوازن لا يؤدي فقط إلى مشكلات عامة في الصحة، بل يمكن أن ينعكس أيضًا على دورة نمو الشعر، خصوصًا عندما يفتقر الجسم إلى البروتينات والمعادن والفيتامينات الضرورية.

وتوضح الأبحاث أن الشعر يتكون بشكل رئيسي من بروتين الكيراتين، ولذلك فإن أي نقص في العناصر التي تدخل في إنتاجه أو الحفاظ عليه يمكن أن يؤدي إلى ضعف بنية الشعرة، وزيادة التقصف، وتراجع كثافة الشعر.

ويرى الباحثون أن بعض الأطعمة لا تسبب تساقط الشعر بشكل مباشر عند تناولها بكميات قليلة، لكن الإفراط فيها وتحولها إلى جزء أساسي من النظام الغذائي قد يؤثر في البيئة الداخلية للجسم، بما في ذلك فروة الرأس والبصيلات.

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.. جرعة السكر التي قد تؤثر في الشعر

تعد المشروبات الغازية والعصائر الصناعية من أكثر الخيارات انتشارًا خلال الصيف، بسبب الشعور السريع بالانتعاش الذي تمنحه، لكنها تحتوي غالبًا على كميات كبيرة من السكريات المضافة.

وتشير دراسات التغذية إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر ترتبط بزيادة الالتهاب والإجهاد التأكسدي داخل الجسم، وهما عاملان تتم دراستهما بسبب علاقتهما بصحة الجلد والشعر.

كما أن الإفراط في تناول السكر قد يؤثر في توازن مستويات الإنسولين، وهو ما دفع الباحثين إلى دراسة العلاقة بين الأنظمة الغذائية ذات المؤشر السكري المرتفع وبعض الاضطرابات الالتهابية التي قد تؤثر في نمو الشعر.

ولا يعني ذلك أن تناول مشروب حلو بين الحين والآخر يؤدي إلى تساقط الشعر، لكن الاعتماد عليه بدل الماء أو الأغذية المغذية قد يحرم الجسم من العناصر التي تحتاجها البصيلات.

المثلجات والحلويات الباردة.. متعة الصيف التي تفتقر إلى عناصر البناء

تزداد شعبية المثلجات والحلويات الباردة خلال أشهر الصيف، لكنها تعتمد غالبًا على السكر والدهون كمكونات أساسية، مع احتواء محدود على البروتين والفيتامينات والمعادن.

وتحتاج بصيلات الشعر إلى تغذية مستمرة لإنتاج الكيراتين، لذلك فإن استبدال الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية بالحلويات بشكل متكرر قد يؤدي إلى نقص نسبي في المواد التي يحتاجها الشعر.

وتشير أبحاث في مجال التغذية الجلدية إلى أن جودة النظام الغذائي ترتبط بقدرة الجسم على تجديد الخلايا، ومنها خلايا الجلد وفروة الرأس.

العصائر الطبيعية عند الإفراط.. عندما تتحول الفاكهة إلى سكر سريع

رغم أن الفواكه تعد من الأغذية المفيدة للشعر بسبب احتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، فإن تحويلها إلى عصائر بكميات كبيرة قد يقلل من كمية الألياف الموجودة فيها ويرفع سرعة امتصاص السكريات.

ويشير خبراء التغذية إلى أن تناول الفاكهة كاملة يمنح الجسم أليافًا تساعد في تنظيم امتصاص السكر، بينما قد تؤدي كميات كبيرة من العصائر إلى استهلاك مرتفع للسكريات خلال وقت قصير.

البطاطس المقلية والوجبات السريعة.. دهون تؤثر في التوازن الغذائي

تنتشر الوجبات السريعة بشكل كبير خلال الصيف بسبب السفر والرحلات وقلة الرغبة في إعداد الطعام خلال الطقس الحار.

لكن هذه الأطعمة تحتوي غالبًا على كميات مرتفعة من الدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم، مقابل انخفاض مستوى الفيتامينات والمعادن.

وتربط دراسات عديدة بين الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة وبين زيادة مؤشرات الالتهاب في الجسم، وهي حالة قد تؤثر في صحة الجلد وفروة الرأس.

كما أن الاعتماد على هذه الأطعمة قد يؤدي إلى نقص تناول مصادر البروتين والحديد والزنك، وهي عناصر ترتبط بشكل مباشر بصحة الشعر.

رقائق البطاطس والمقرمشات.. سعرات مرتفعة وقيمة غذائية منخفضة

تعد المقرمشات من الوجبات الخفيفة الشائعة في فصل الصيف، خصوصًا أثناء مشاهدة التلفاز أو السفر.

لكن هذه المنتجات تحتوي عادة على كميات كبيرة من الملح والزيوت والنشويات المكررة، بينما تقدم كمية محدودة من العناصر التي يحتاجها الشعر.

ويؤكد خبراء التغذية أن الجسم يحتاج إلى مصادر غذائية حقيقية لبناء الشعر، وليس فقط إلى السعرات الحرارية.

اللحوم المصنعة.. مواد حافظة ودهون مقابل فائدة أقل

تدخل اللحوم المصنعة مثل النقانق وبعض أنواع اللحوم الجاهزة ضمن الأطعمة السريعة التي يزداد الاعتماد عليها في الرحلات والمناسبات الصيفية.

وتشير أبحاث غذائية إلى أن الإكثار من اللحوم المصنعة يرتبط بزيادة تناول الدهون المشبعة والصوديوم، مع انخفاض جودة النظام الغذائي العام.

ويحتاج الشعر إلى مصادر بروتين عالية الجودة، لذلك يفضل الاعتماد على اللحوم الطازجة والأسماك والبيض والبقوليات بدل الخيارات المصنعة بشكل متكرر.

الأطعمة المالحة والمخللات.. خطر الجفاف على مرونة الشعر

يزداد استهلاك الأطعمة المالحة خلال الصيف، مثل المخللات والمقرمشات وبعض الوجبات الجاهزة.

ويؤثر ارتفاع الصوديوم في توازن السوائل داخل الجسم، ما قد يزيد الحاجة إلى الماء، خصوصًا مع التعرق الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

ويؤدي نقص الترطيب إلى جعل الشعر أكثر خشونة وجفافًا، كما يزيد من احتمالية تعرضه للتقصف.

الإفراط في القهوة ومشروبات الطاقة.. عندما يقل الماء في الجسم

يلجأ بعض الأشخاص إلى القهوة ومشروبات الطاقة خلال الصيف، إلا أن الإفراط فيها قد يؤدي إلى تقليل استهلاك الماء لدى بعض الأشخاص.

والترطيب عامل مهم للحفاظ على صحة فروة الرأس، لأن نقص السوائل يؤثر في مرونة الجلد والشعر.

كما تحتوي بعض مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكر، ما يجمع بين تأثير الكافيين والسكريات في منتج واحد.

الأطعمة قليلة الدهون جدًا.. عندما يفقد الشعر الدهون الصحية

رغم انتشار الأنظمة الغذائية التي تقلل الدهون، فإن الجسم يحتاج إلى أنواع معينة من الدهون للحفاظ على صحة الجلد والشعر.

وتشير الدراسات إلى أن الأحماض الدهنية الأساسية، مثل أوميغا 3، تلعب دورًا في دعم صحة فروة الرأس وتقليل الجفاف.

ومن مصادر الدهون الصحية:

الأسماك الدهنية.

الجوز.

بذور الكتان.

بذور الشيا.

زيت الزيتون.

الأطعمة الحارة جدًا.. تأثير محتمل على فروة الرأس

لا توجد أدلة قوية تؤكد أن الطعام الحار يسبب تساقط الشعر مباشرة، لكن بعض الأشخاص قد يعانون من زيادة التعرق أو تهيج فروة الرأس عند تناول كميات كبيرة من الأطعمة الحارة.

ويعتمد تأثير هذه الأطعمة على طبيعة الجسم وحالة فروة الرأس لدى كل شخص.

نقص البروتين.. المشكلة الأكبر خلف ضعف الشعر

تؤكد الدراسات الطبية أن نقص البروتين يعد من الأسباب الغذائية المعروفة التي يمكن أن تؤثر في نمو الشعر.

فالشعر يعتمد على الكيراتين، وهو بروتين يحتاج الجسم إلى أحماض أمينية لإنتاجه.

وعند انخفاض تناول البروتين لفترات طويلة، قد تدخل بصيلات الشعر في مرحلة الراحة بشكل أسرع، ما يؤدي إلى زيادة التساقط.

ومن أفضل مصادر البروتين:

البيض.

الأسماك.

الدجاج.

اللحوم قليلة الدهون.

العدس.

الفاصولياء.

الحمص.

منتجات الألبان.

عناصر غذائية تحمي الشعر خلال الصيف

تشير الدراسات إلى أن الحفاظ على صحة الشعر يحتاج إلى نظام غذائي متنوع يحتوي على:

الحديد: يساعد في نقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، ويوجد في اللحوم الحمراء والسبانخ والبقوليات.

الزنك: يدخل في نمو الأنسجة وإصلاحها، ويوجد في المكسرات والبذور واللحوم.

فيتامين د: تربطه بعض الدراسات بدورة نمو الشعر، ويمكن الحصول عليه من التعرض المعتدل للشمس وبعض الأغذية.

فيتامين ج: يساعد في إنتاج الكولاجين وامتصاص الحديد، ويوجد في الحمضيات والفراولة والفلفل.

فيتامين هـ: يعمل كمضاد أكسدة ويساعد في حماية الخلايا من الضرر.

أوميغا 3: تدعم صحة فروة الرأس وتوجد في السلمون والسردين والجوز.

أطعمة صيفية تساعد في تقوية الشعر

على عكس الأطعمة التي قد تضر بالشعر عند الإفراط فيها، توجد خيارات صيفية غنية بالعناصر المهمة، منها:

البطيخ: يساعد في الترطيب بسبب احتوائه على نسبة عالية من الماء.

التوت: غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا.

الأفوكادو: يحتوي على دهون صحية وفيتامين هـ.

الخضروات الورقية: توفر الحديد والفولات ومضادات الأكسدة.

البيض: مصدر غني بالبروتين والبيوتين.

الأسماك: توفر أوميغا 3 والبروتين.

المكسرات: تحتوي على الزنك والسيلينيوم والدهون المفيدة.