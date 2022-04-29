من بينها النرويج.. روسيا تمنع دخول مسؤولي 4 دول دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن فرضها قيود تمنع مسؤولين في النرويج وإيسلندا ومنطقتي غرينلاند وجزر فارو ذاتيتي الحكم التابعتين للدنمارك، من دخول الأراضي الروسية.

وتأتي هذه الخطوة ردا على انضمام تلك الدول والمناطق ذاتية الحكم إلى العقوبات الغربية ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان، أنّ هذه الدول والمناطق ذاتية الحكم المذكورة انضمت إلى العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو وتبنت قيودا بحق عدد من المسؤولين الروس.

وأوضح البيان الصادر عن الخارجية «تبنينا إجراءات جوابية بحق 9 ممثلين عن إيسلندا و16 ممثلا عن النرويج و3 ممثلين عن غرينلاند و3 ممثلين عن جزر فارو».

وأكد البيان أنّ القائمة السوداء الجديدة تشمل أسماء عدد من البرلمانيين وأعضاء الحكومات والممثلين عن أوساط الأعمال والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وبعض الشخصيات الاجتماعية الذين يروجون بشكل ناشط للخطابات المعادية لروسيا ويشاركون في صياغة وانتهاج السياسات الموجهة ضد دولتنا.