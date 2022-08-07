من بينهم الإمارات.. 5 دول تتقدم بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة

أعلنت الإمارات، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، تقدم 5 دول بينها الصين وفرنسا بطلب لعقد جلسة مغلقة الاثنين بشأن التطورات في غزة.

وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في وقت متأخر مساء السبت، عبر حسابها على تويتر إنّه نظرا للتطورات الجارية في غزة، طلبت الإمارات مع كل من فرنسا، وإيرلندا، والنرويج والصين عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن، الاثنين 8 أغسطس الجاري.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، الأحد، قالت مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية عفراء الهاملي إنّ بلادها بصفتها عضوا في مجلس الأمن تقدمت بهذا الطلب مع الدول الأربعة.

وأوضحت الهاملي أنّ بلادها أكدت ضرورة عودة الهدوء إلى غزة وخفض التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين (..) وتدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أعلن السبت أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا الاثنين المقبل بطلب من فلسطين لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما نقلت عنه الوكالة الرسمية الفلسطينية.