من طرابلس.. وزير الخارجية التركي يُجدد دعم بلاده لاستقرار ليبيا

جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تأكيده على دعم بلاده لوحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الأربعاء، من العاصمة طرابلس، عقب مباحثاته مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن فيدان قوله، إن تركيا وليبيا تربطهما علاقة أخوية ذات جذور تاريخية عميقة.

وأوضح الوزير التركي أن مباحثاته مع الدبيبة كانت فرصة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بدءا من الأمن والاقتصاد، وصولا إلى التعليم وقضايا التأشيرة.

وأضاف: “جددت التأكيد على دعم تركيا لوحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها، وناقشنا على وجه الخصوص الملفات الثنائية الحالية بين البلدين وملفات أخرى”.

وأردف: “أتيحت لنا الفرصة لمراجعة ما يمكننا القيام به معا كتركيا وليبيا فيما يتعلق ببعض الصراعات والاضطرابات والحروب الأهلية، خاصة في جنوب إفريقيا”.

وتابع: “كما كانت فرصة لتقييم التعاون في قضايا مكافحة الإرهاب، ومكافحة الهجرة وتهريب البشر”.