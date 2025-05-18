من غزة إلى السودان واليمن ومالي.. الأمم المتحدة تكشف أرقاماً مفزعة حول الجوع

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أكثر من 295 مليون شخص عانوا من الجوع خلال عام 2024، في ارتفاع مقلق للأرقام للعام السادس على التوالي، خاصة في مناطق الصراعات مثل غزة والسودان واليمن ومالي، حيث بلغت معدلات انعدام الأمن الغذائي مستويات قياسية.

جاء ذلك في رسالة مصورة لغوتيريش بمناسبة إطلاق التقرير السنوي “التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام 2025″، الذي صدر تحت عنوان: “الجوع الناجم عن النزاعات يحطم الأرقام القياسية”، وأكد أن الصراعات المسلحة لا تزال المحرك الرئيسي لهذه الكارثة الإنسانية، إلى جانب عوامل أخرى مثل تغير المناخ وتراجع التمويل الإنساني.

وأوضح غوتيريش أن الظواهر المناخية المتطرفة تؤدي إلى تدمير المحاصيل وسبل العيش، مما يدفع نحو 100 مليون شخص إلى حافة المجاعة، بينما تتراجع القدرة العالمية على الاستجابة، وسط تخفيضات كبيرة في المساعدات الإنسانية، وأضاف: “إذا اندلعت حرب تجارية، فقد يصبح الوضع أكثر كارثية”.

وأشار إلى أن تحقيق الأمن الغذائي العالمي يتطلب تعبئة الموارد المالية، وتعزيز الابتكار، وبناء أنظمة تجارية عادلة وشفافة تضمن وصول الغذاء لمن هم في أمس الحاجة، لا سيما في فترات الأزمات الحادة.

ودعا غوتيريش إلى التضامن العالمي من أجل إنشاء أنظمة غذائية resilient (قادرة على الصمود)، وشاملة ومستدامة، مؤكداً أن “ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل”، الذي تم اعتماده في سبتمبر 2024، يمثل خارطة طريق لتحقيق هذه الأهداف.

وفي ختام رسالته، وجه الأمين العام نداءً عاجلاً قائلاً: “رسالتي واضحة: يجب أن نأخذ هذه التحذيرات الجادة على محمل الجد. لقد حان وقت التحرك الآن. فلنعمل معاً لوضع حد للجوع”.