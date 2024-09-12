من فاز بالمناظرة الأولى بين «هاريس وترامب»؟

كشفت استطلاعات رأي أُجريت في أعقاب المناظرة الرئاسية بين نائبة الرئيس، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والرئيس السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تقدم “هاريس”، التي تسعى لأن تكون أول رئيسة للولايات المتحدة.

واعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن “هاريس”، قدمت أحد “أكثر العروض التي لاقت صدى واسعا خلال العقود الأخيرة”.

وقالت الصحيفة: “الهوامش الصغيرة يمكن أن تكون مهمة للغاية في الانتخابات المتقاربة، ومن الواضح أن “هاريس” ساعدت نفسها بأدائها خلال المناظرة”.

وأشار التقرير إلى “استطلاعين فوريين بعد المناظرة، أحدهما من شبكة “سي إن إن” والآخر من مؤسسة “يوغوف”.

وأظهر استطلاع “سي إن إن”، “فوز “هاريس” بنسبة 63 بالمئة مقابل 37 بالمئة من بين مشاهدي المناظرة، فيما حققت تقدما بنسبة 54 مقابل 31 بالمئة وفق استطلاع “يوجوف” بين الناخبين المسجلين الذين شاهدوا أجزاء على الأقل من المناظرة، فيما لم يكن 14 بالمئة متيقنين من اختيارهم”.

وتعد هوامش الفوز التي حققتها هاريس من بين “الانتصارات الأكثر حسما في التاريخ الحديث”، وفق تقديرات شبكة “سي إن إن”، على الرغم من أن الأداء القوي في المناظرة لا يترجم بالضرورة دائما إلى فوز ووصول إلى البيت الأبيض.

يذكر أن المناظرة أجريت مساء الثلاثاء، وشاهدها أكثر من 57.5 مليون شخص عبر 7 شبكات تلفزيونية، وحظيت المناظرة بالكثير من الاهتمام، وكانت المناظرة، هي المرة الأولى التي يلتقي فيها ترامب وهاريس، المرشحان لانتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من نوفمبر، وجها لوجه.