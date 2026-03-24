مواصفات هاتف «فيفو» الجديد.. إطلاق حاسب لوحي منافس

تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتفها الجديد X300 Ultra، الذي يأتي بتقنيات متقدمة ومواصفات عالية ليكون منافساً قوياً لأفضل الهواتف الذكية المتوفرة حالياً، لا سيما في قدرات التصوير والأداء.

ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP69/IP68، وشاشة LTPO AMOLED قياس 6.82 بوصة، بدقة عرض 1440 × 3168 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة تقريبية 510 بيكسل لكل إنش، مدعومة بتقنيات Dolby Vision وHDR Vivid لتقديم تجربة مشاهدة مميزة للصور والفيديوهات، مع حماية زجاجية شديدة المتانة مقاومة للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد-16 مع واجهة OriginOS 6، ويأتي بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطوّر بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذاكرة وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

ويتفوق الهاتف في التصوير بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية التي جاءت بدقة (200+200+50) ميغابيكسل، وقادرة على تسجيل فيديوهات 8K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية.

ويحتوي الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح بصمات مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد.

ويأتي الهاتف ببطارية قوية بسعة 7000 ميلي أمبير، تدعم الشحن الفائق باستطاعة 100 واط، إضافة إلى شحن لاسلكي سريع بقوة 40 واط.

Blackview تطلق حاسبها اللوحي الجديد Mega 12 بمواصفات قوية

دخلت شركة Blackview عالم الحواسب اللوحية بإطلاق جهازها الجديد Blackview Mega 12، المصمم ليكون منافسًا قويًا في سوق أجهزة أندرويد الذكية، بمواصفات تقنية متقدمة وتصميم عصري.

ويأتي الجهاز بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك المتين والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 280.2 × 194.2 × 8.2 ملم، ووزن يبلغ 690 غرامًا.

وتزود الجهاز بشاشة IPS LCD قياس 12.2 بوصة، بدقة 2400 × 1600 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة 236 بيكسل/الإنش، محمية بزجاج Mohs level 5.

ويعمل Blackview Mega 12 بنظام أندرويد 16 مع واجهات DokeOS_P 5.0، ومعالج Mediatek Dimensity 7200، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC4، وذاكرة وصول عشوائي بسعات 12 أو 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 أو 512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فبلغت دقتها 50 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، في حين جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل لتسجيل فيديوهات FHD.

كما زوّد الجهاز بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل إشارات الراديو FM، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ USB Type-C. ويضم بطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 55 واطًا، ما يضمن ساعات طويلة من الاستخدام المكثف.

يُتوقع أن ينافس Blackview Mega 12 بقوة في سوق الحواسب اللوحية المتوسطة والعالية الأداء، بفضل مزيج من التصميم العصري والمواصفات التقنية المتقدمة التي تلبي احتياجات العمل والترفيه على حد سواء.