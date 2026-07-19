موجة حر تضرب غرب البلاد.. غدامس تسجل 45 درجة مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير الموجة الحارة على عدد من مناطق البلاد، خاصة مناطق الشمال الغربي وغدامس، مع توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، التابع لوزارة المواصلات، في نشرته الخاصة بالوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم الأحد 19 يوليو 2026، أن درجات الحرارة خلال فترة النهار على الساحل الغربي تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية، مع ارتفاع عامل الرطوبة.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة على مناطق الدواخل وغدامس تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، فيما تسجل مناطق الجنوب درجات حرارة ضمن معدلاتها المعتادة، وتتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

وأضافت النشرة أن الأجواء ستكون أقل حرارة على مناطق الشمال الشرقي، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 30 و37 درجة مئوية، مع رطوبة مرتفعة نسبيًا، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة على هذه المناطق خلال اليومين المقبلين.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن ذروة الموجة الحارة متوقعة على المنطقة الغربية خلال منتصف الأسبوع، خصوصًا في مناطق سهل الجفارة وبني وليد وغدامس.