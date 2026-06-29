موجز العالم.. حوادث مأساوية وتطورات متسارعة في 24 ساعة

بين تقلبات الطبيعة وقسوة الأحداث، العالم يواجه يومًا استثنائيًا؛ فمن حرائق وفيضانات تهدد الأرواح في أوروبا وأمريكا، إلى زلزال يباغت الصين، وصولاً إلى فواجع محلية في مصر، تتصدر أخبار السلامة العامة والمآسي الإنسانية واجهة الأحداث اليوم، ونضع بين أيديكم في هذا التقرير موجزاً لأبرز التطورات المتسارعة التي ترسم ملامح هذا اليوم.

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب سيتشوان جنوب غربي الصين ويُسفر عن 13 إصابة دون وفيات

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر مدينة ييبين في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بجروح طفيفة، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.

وذكرت السلطات المحلية أن المصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم إجلاء 196 شخصًا من المناطق المتأثرة، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى ضمان سلامة السكان.

وبحسب المركز الصيني لشبكات الزلازل، فقد وقع الزلزال عند الساعة 0:12 صباحًا بتوقيت بكين، وتم تحديد مركزه عند ملتقى خط عرض 28.50 درجة شمالًا وخط طول 104.69 درجة شرقًا، وعلى عمق يبلغ نحو 6 كيلومترات.

وأعلنت الجهات المختصة تفعيل استجابة طارئة من المستوى الثالث عقب الهزة الأرضية، مع استمرار أعمال التقييم الميداني في المناطق المتضررة، ومتابعة حالة البنية التحتية والتأكد من عدم وجود أضرار إضافية.

وتواصل فرق الإغاثة عملياتها بشكل منظم في مدينة ييبين والمناطق المحيطة، وسط حالة من التأهب تحسبًا لأي ارتدادات زلزالية محتملة.

فرنسا: وفاة طفلين داخل سيارة ارتفعت حرارتها إلى 70 درجة خلال موجة حر قياسية

توفي طفلان في مدينة كاربنتراس جنوب فرنسا بعد أن تُركا داخل سيارة ارتفعت حرارتها الداخلية إلى نحو 70 درجة مئوية، خلال موجة حر شديدة غير مسبوقة ضربت البلاد، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية ووكالة تاس.

وبحسب رواية جدة الطفلين، قاسم بنوالي البالغ من العمر 4 سنوات وشقيقه صادق البالغ من العمر عامين، فإن والدتهما دخلت إلى أحد المتاجر ونست وجودهما داخل السيارة، قبل أن تعود لتجدهما فاقدي الوعي في المقعد الخلفي.

وتشير المعطيات إلى أن درجة الحرارة الخارجية في ذلك اليوم بلغت نحو 48 درجة مئوية، ما أدى إلى ارتفاع خطير داخل السيارة المغلقة وصل إلى نحو 70 درجة، وهي حرارة قاتلة في مثل هذه الظروف.

وقالت الجدة فتيحة البوكاري في تصريحات لصحيفة ديلي ميل إن ما حدث كان خطأ غير مقصود، مؤكدة أن العائلة تعيش حالة صدمة كبيرة، وأن الأم كانت تمر بظروف صعبة وقت الحادث، مضيفة أن التركيز كان شديد الصعوبة بسبب شدة الحرارة.

في المقابل، أفادت تقارير بأن والدة الطفلين وفاء البكاري البالغة من العمر 33 عاماً تواجه اتهامات بالقتل غير العمد، وقد تصل العقوبة إلى 20 عاماً من السجن في حال الإدانة وفق القانون الفرنسي.

وتزامنت هذه الحادثة مع موجة حر وُصفت بأنها الأشد في تاريخ أوروبا الحديث، بحسب منظمة وورلد ويذر أتريبيوشن، التي أشارت إلى تسجيل درجات حرارة قياسية في عدة دول أوروبية.

كما أعلنت السلطات الفرنسية حالة الإنذار القصوى، وأغلقت مدارس، وفرضت قيوداً على التجمعات والفعاليات العامة، ودعت السكان إلى تجنب التعرض المباشر للشمس والبقاء في أماكن باردة.

وتحذر تقارير مناخية من أن موجات الحر أصبحت أكثر شدة وتكراراً في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، ما يرفع من معدلات المخاطر الصحية والوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وفاة خديجة فراخان “السيدة الأولى لأمة الإسلام” عن عمر 90 عامًا في شيكاغو

أعلنت جماعة “أمة الإسلام” في مدينة شيكاغو الأمريكية وفاة خديجة فراخان، زوجة زعيم الحركة لويس فراخان، يوم السبت، عن عمر ناهز 90 عامًا، في خبر شكّل محطة بارزة داخل واحدة من أكثر الحركات الدينية والاجتماعية إثارة للجدل في الولايات المتحدة.

وعملت خديجة فراخان إلى جانب زوجها لمدة امتدت إلى 72 عامًا، حيث ساهمت في دعم وإدارة مسيرة الحركة التي تركز على تعزيز الاعتماد على الذات لدى الأمريكيين من أصول أفريقية، إلى جانب نشاطها الديني والاجتماعي والسياسي، وكان مقر إقامتهما الرئيسي مسجد مريم في الجانب الجنوبي من مدينة شيكاغو.

وُلدت خديجة باسم بيتسي روس، وتزوجت من لويس والكوت (الاسم السابق للويس فراخان) في مدينة بوسطن عام 1953، وأنجبت منه تسعة أبناء، قبل أن تعتنق الإسلام عام 1955، وهو العام ذاته الذي انضم فيه زوجها إلى حركة “أمة الإسلام” متأثرًا بصديقه مالكوم إكس، ليغير الاثنان اسميهما لاحقًا.

وتأسست حركة “أمة الإسلام” عام 1930 في الولايات المتحدة، وجمعت بين أفكار دينية ومبادئ قومية للسود، بهدف تحسين الأوضاع الروحية والاجتماعية والاقتصادية للأمريكيين الأفارقة.

وتحظى الحركة بإشادة من بعض الجهات بسبب جهودها في مكافحة المخدرات والجريمة وإعادة تأهيل السجناء، في حين تُصنفها بعض المنظمات الحقوقية كجماعة كراهية، على خلفية تصريحات صدرت عن بعض قادتها وُصفت بأنها معادية للسامية ومناهضة للمثليين.

دراسة: تلوث عوادم المركبات تسبب في أكثر من 41 ألف وفاة مبكرة بأمريكا خلال عام واحد

كشفت دراسة حديثة أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف أن تلوث الهواء الناتج عن عوادم المركبات تسبب في أكثر من 41.8 ألف وفاة مبكرة في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) خلال عام 2024، بمعدل يقارب خمسة أشخاص كل ساعة، ما يجعل قطاع النقل أحد أبرز أسباب الوفيات المرتبطة بالتلوث في البلاد.

وأظهرت نتائج الدراسة أن التأثيرات الصحية لتلوث المركبات لا تقتصر على البالغين، إذ سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل عالمي للإصابات الجديدة بالربو بين الأطفال المرتبطة بانبعاثات المركبات خلال عام 2024، حيث مثل الأطفال الأمريكيون واحداً من كل عشرة أطفال أصيبوا بالربو عالمياً نتيجة هذا النوع من التلوث.

واعتمد الباحثون في إعداد الدراسة على بيانات جُمعت من أجهزة استشعار بالتعاون مع مؤسسة FIA Foundation، لقياس الانبعاثات الناتجة عن إنتاج واستهلاك وقود المركبات، قبل تطبيق منهجيات أكاديمية متخصصة لتقدير التأثيرات الصحية الناجمة عن هذه الانبعاثات.

وقال مخطط النقل في تحالف العدالة البيئية بمدينة نيويورك بول جونز الثالث (بول جونز الثالث) إن الدراسة تسلط الضوء على “تأثيرات يومية حقيقية على صحة وسلامة المجتمعات”، مشيراً إلى أن آثار التلوث المروري تنعكس بشكل مباشر على حياة السكان.

ووفقاً للدراسة، فإن تسريع التحول نحو المركبات الخالية من الانبعاثات يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً في الصحة العامة. وأوضح الباحثون أنه إذا وصلت السوق الأمريكية إلى اعتماد كامل للمركبات الكهربائية والشاحنات والحافلات بحلول عام 2040، فإن ذلك قد يسهم في تجنب أكثر من 100 ألف وفاة مبكرة ومنع إصابة أكثر من 42 ألف طفل بالربو بحلول عام 2050، مقارنة بمعدلات التحول الحالية.

وفي المقابل، حذر خبراء من أن السياسات البيئية الحالية قد تعرقل هذا المسار، مشيرين إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (دونالد ترامب) اتخذت خطوات لإلغاء أو تعديل عدد من المبادرات البيئية التي كانت تستهدف تسريع الانتقال إلى وسائل نقل أكثر نظافة.

وتأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة من التحذيرات المتزايدة بشأن جودة الهواء في الولايات المتحدة، بعدما أشارت تقارير سابقة صادرة عن جمعية الرئة الأمريكية إلى أن ما يقارب نصف سكان البلاد يتنفسون هواءً يحتوي على مستويات مقلقة من الملوثات، وسط مطالبات شعبية متزايدة بفرض معايير بيئية أكثر صرامة للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتلوث الهواء.

فيضانات مدمّرة في كنتاكي تودي بحياة 4 أشخاص وتدفع لعمليات إجلاء واسعة

أفادت شبكة NBC News بأن أربعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في ولاية كنتاكي الأمريكية، جراء فيضانات عارمة نتجت عن أمطار غزيرة اجتاحت مناطق واسعة من الولاية.

وأعلنت السلطات المحلية في ولاية كنتاكي حالة الطوارئ، بعد ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق بأكثر من 20 سم، نتيجة فيضان الأنهار وشدة الهطولات المطرية.

وقال حاكم الولاية آندي بشير إن العواصف تسببت في هطول ما يصل إلى 8 بوصات من الأمطار في بعض المناطق، ما أدى إلى تنفيذ أكثر من 60 عملية إنقاذ وإجلاء، بالتزامن مع استمرار عمليات البحث عن ناجين وتقييم الأضرار والسعي للحصول على مساعدات فيدرالية.

وأشار بشير إلى أن أحد السائقين جرفته مياه الفيضانات وتوفي، بينما سجلت مقاطعة ماديسون وفاة ثلاثة بالغين نتيجة الفيضانات.

وشاركت فرق الإنقاذ في عمليات إجلاء من سيارات ومنازل غمرتها المياه طوال عطلة نهاية الأسبوع، كما تم نشر خمس فرق بحث وإنقاذ في مقاطعة ماديسون باستخدام مركبات مرتفعة للوصول إلى السكان العالقين.

وتسببت الفيضانات في تدمير مبنى كنيسة مليون بيبل على طريق تيتس كريك في مدينة ريتشموند، حيث أظهرت مقاطع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي انهيار سقف الكنيسة داخل مياه الفيضانات.

وأعلنت 17 مدينة ومقاطعة حالة طوارئ محلية، من بينها بوليت، كلينتون، كمبرلاند، جيرارد، غرايسون، جاكسون، جيسامين، ماديسون، ميد، ميرسر، ميتكالف، سبنسر، إضافة إلى مدن ألباني وبراندنبورغ وبوركفيل وماكي ومولدرو.

وبعد الإبلاغ عن فشل أحد السدود يوم السبت، أصدرت مقاطعة بوليت أمرا عاجلا بإجلاء بعض السكان في منطقة ليبانون جنكشن نحو مناطق مرتفعة، قبل أن تعلن لاحقًا أن مياه الفيضانات قد تبدأ بالانحسار في بعض المناطق، مع استمرار حالة الخطر.

مصر: وفاة طالبة داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بمحافظة الشرقية إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب

توفيت طالبة مصرية داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، أثناء أدائها امتحان مادة اللغة العربية، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

ووقعت الحادثة داخل مدرسة الشهيد إبراهيم صفا الثانوية بمدينة فاقوس، حيث تعرضت الطالبة جنى هاني، البالغة من العمر 18 عاماً، لحالة إغماء مفاجئة داخل اللجنة، قبل أن تتدهور حالتها الصحية بشكل سريع.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للطالبة داخل اللجنة، ثم نقلها إلى مستشفى فاقوس المركزي، إلا أنها فارقت الحياة رغم محاولات إنقاذها.

وفي تطور إنساني مؤلم، كشفت الواقعة عن مأساة متكررة داخل الأسرة نفسها، إذ كانت الأسرة قد فقدت شقيقة الطالبة الكبرى العام الماضي في ظروف مشابهة، بعد تعرضها لتوقف في عضلة القلب، ما ضاعف من حجم الصدمة لدى العائلة.

ووفق مصادر محلية، فإن الطالبة كانت تعاني من أزمة صحية خلال الفترة الماضية، وتعرضت لحالات إغماء متكررة، وخضعت لفحوصات طبية لم تُسفر عن تشخيص واضح، إلا أنها أصرت على دخول الامتحان رغم عدم استقرار حالتها الصحية في ذلك اليوم.

وبعد الوفاة، صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان بعد استكمال الإجراءات القانونية، في وقت تستعد فيه الأسرة لتشييع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي وزملائها.

ونعى محافظ الشرقية حازم الأشموني الطالبة، معبراً عن بالغ الحزن، ومؤكداً وقوف المحافظة إلى جانب الأسرة في مصابها الأليم.

مصرع رئيس مدينة طابا في حادث سير أثناء توجهه إلى اجتماع رسمي بمحافظة جنوب سيناء

نعى محافظ جنوب سيناء في مصر اللواء إسماعيل كمال، رئيس مدينة طابا وائل فؤاد حلمي عبد العال، الذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث سير أليم على طريق طابا.

وبحسب المعلومات، وقع الحادث نتيجة انقلاب السيارة التي كان يستقلها رئيس المدينة أثناء توجهه إلى مدينة طور سيناء، لحضور اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء في ديوان عام المحافظة.

وتم نقل الفقيد إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته الناتجة عن الحادث.

ويأتي الحادث في وقت كان فيه رئيس مدينة طابا في طريقه لأداء مهام رسمية ضمن جدول عمله، ما ضاعف من وقع الصدمة داخل الأوساط المحلية في المحافظة.

توقيف بريطاني في كولومبيا بعد العثور على جثة امرأة داخل حقيبة سفر

أعلنت السلطات الكولومبية توقيف رجل بريطاني يُدعى ماثيو آشلي فوستر سميث، يبلغ من العمر 46 عاماً، بعد العثور على جثة امرأة داخل حقيبة سفر في شقة بالعاصمة بوجوتا، وسط شبهات جنائية تتعلق بالقتل وإخفاء الأدلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن التحقيقات تتركز حول وفاة ناتاليا فيلالبا، البالغة من العمر 36 عاماً، والتي عُثر على جثتها داخل شقة في حي تشيكو بتاريخ 18 يونيو، قبل أن تُنقل لاحقاً داخل حقيبة سفر في محاولة مزعومة لإخفاء الجريمة.

وقال المشتبه به في تصريحات لصحيفة “ذا صن” قبل توقيفه إنه كان في مكان آخر وقت وقوع الحادث، مشيراً إلى أنه كان يشاهد مباراة إنجلترا وكرواتيا في حانة إيرلندية، ثم توجه إلى مركز تسوق وتناول الآيس كريم قبل أن يعود لمتابعة الأنشطة اليومية، في محاولة لنفي أي صلة له بالجريمة.

لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن تواصله مع الصحيفة تكرر قبل توقيفه بيوم واحد، وأن تحديد موقعه تم عبر تتبع سجلات الاتصالات الهاتفية، وسط مخاوف من محاولته مغادرة البلاد والتوجه إلى أوروبا.

وفي المقابل، نقل مكتب المدعي العام في كولومبيا عبر منصة “إكس” أن فوستر سميث يشتبه في أنه اعتدى على الضحية حتى الموت داخل الشقة، قبل أن يضع جثتها داخل حقيبة سفر بهدف إخفاء الجريمة والفرار من البلاد.

كما أفادت تقارير بأن الشرطة البريطانية في مقاطعة دورست تعاونت مع السلطات الدولية في تتبع المشتبه به، قبل أن يتم توقيفه في مطار كيتو في الإكوادور، في إطار عملية تنسيق أمنية مشتركة.

وأكدت السلطات أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها، في وقت أثارت فيه القضية تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام البريطانية والكولومبية نظراً لخطورة تفاصيلها.

مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار وسط مدينة شتاده الألمانية والشرطة تعتقل مشتبهًا به

شهدت مدينة شتاده في شمال ألمانيا حادثة إطلاق نار دامية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة الألمانية “NDR”، في حصيلة أولية للحادثة التي هزّت وسط المدينة.

وقالت الشرطة الألمانية إنها تمكنت من اعتقال مشتبه به على صلة بالحادثة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الجريمة والدوافع التي تقف وراءها، والتي لم تتضح بعد حتى الآن.

وأوضحت السلطات أن الحادث وقع في شارع دانكرز بوسط مدينة شتاده، حيث انتشرت قوات كبيرة من الشرطة وفرق الطوارئ والإسعاف فور تلقي البلاغ، وقامت بتطويق الموقع بالكامل وفرض إجراءات أمنية مشددة.

كما ناشدت الشرطة السكان الابتعاد عن منطقة الحادث والالتزام بتعليمات رجال الأمن، حفاظًا على سلامتهم، في ظل استمرار عمليات التمشيط وجمع الأدلة من مسرح الجريمة.

وأكدت الجهات الأمنية أن التحقيقات مستمرة على نطاق واسع لمعرفة خلفيات الحادث، فيما لم يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن هوية الضحايا أو المشتبه به حتى اللحظة.

حريق غابات في ألمانيا يجبر على إجلاء بلدة كاملة وسط مخاطر ذخائر غير منفجرة

أجبرت حرائق غابات متسارعة الانتشار في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية السلطات على إجلاء سكان بلدة تريزين بالكامل، بعد توسع رقعة النيران وامتدادها إلى منطقة تحتوي على ذخائر غير منفجرة، ما زاد من خطورة الوضع الميداني.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الحريق اندلع بعد ظهر يوم السبت على منحدر شديد الانحدار قرب البلدة، قبل أن تبدأ فرق الطوارئ بإخلاء المباني القريبة بشكل تدريجي، وصولاً إلى قرار إخلاء عدة شوارع خلال الليل، ثم توسيع الإجلاء ليشمل البلدة بأكملها صباح الأحد.

وبحسب المعطيات، امتدت النيران على مساحة تقارب 2.7 هكتار داخل منطقة غابات وعرة يصعب الوصول إليها، ما أعاق عمليات الإطفاء وفرض تحديات كبيرة أمام فرق الإنقاذ.

وتفاقمت خطورة الوضع بسبب وجود موقع سابق لتخزين أو التخلص من ذخائر قديمة غير منفجرة داخل المنطقة المتأثرة، الأمر الذي دفع السلطات إلى نشر فرق متخصصة في إزالة المتفجرات، في حين لم يتمكن رجال الإطفاء من دخول بعض المناطق الخطرة، واكتفوا بإنشاء خطوط عازلة واستخدام مدافع المياه وإزالة الأشجار للحد من انتشار الحريق.

ويأتي هذا الحادث في ظل موجة حر شديدة تضرب ألمانيا، حيث سجلت البلاد درجات حرارة قياسية بلغت 41.5 درجة مئوية يوم 27 يونيو، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سُجل قبل يومين فقط.

وأشارت تقارير الأرصاد إلى أن الأجواء الحارة والجافة المصحوبة بالرياح ساهمت بشكل مباشر في تسريع انتشار النيران، بينما حذر خبراء من أن التغير المناخي يزيد من تكرار وشدة هذه الظواهر.

كما توقعت الأرصاد الجوية حدوث عواصف رعدية في بعض المناطق، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، دون استبعاد استمرار المخاطر في مناطق أخرى.

وتم نقل السكان الذين تم إجلاؤهم إلى صالة رياضية في بلدة مجاورة، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها للسيطرة على الحريق وسط ظروف معقدة وخطرة.

نسرين طافش تعلن طلاقها رسميًا من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر بعد فترة زواج قصيرة

أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها رسميًا عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، وذلك بعد فترة قصيرة من زواجها، لتؤكد بذلك نهاية العلاقة التي كانت قد أثارت اهتمامًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.

وقالت نسرين طافش في منشور عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي في “إنستغرام”: “تم انفصالي عن زوجي بشكل رسمي، بكل احترام وتفاهم”، مضيفة: “أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من نفي الفنانة لتقارير إعلامية تحدثت عن وقوع الطلاق، حيث كانت قد حذفت صورها التي تجمعها بزوجها من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حينها تكهنات حول انفصالهما قبل أن تؤكد الخبر رسميًا اليوم.

وكانت نسرين طافش قد أعلنت زواجها من رجل الأعمال المصري وتاجر المجوهرات أحمد جوهر في بداية عام 2026، وحرصت خلال فترة الزواج على مشاركة جمهورها صورًا تجمعهما عبر حساباتها، قبل أن تعلن انتهاء العلاقة بشكل رسمي.

وتُعد هذه الزيجة الثالثة في حياة الفنانة، إذ سبق لها الزواج عام 2008 من رجل أعمال إماراتي قبل انفصالهما عام 2013، كما أعلنت عام 2022 زواجها من الطبيب المصري ومدرب اليوغا والطاقة شريف شرقاوي، وهي العلاقة التي انتهت بالطلاق في منتصف عام 2023 بعد محطات من الانفصال والعودة.

ويأتي إعلان الانفصال الجديد ليعيد نسرين طافش إلى واجهة الاهتمام الإعلامي، وسط تفاعل واسع من جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي.