موجز لأبرز تطورات الحرب في غزة خلال الساعات ال 24 الماضية

ــ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يدعو إلى وقف فوري وعاجل لإطلاق النار في غزة، مشددًا على أن الفلسطنيين يعانون من كابوس لا ينتهي.

ــ مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإبرام اتفاق لتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة (حماس)، بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو).

ــ البيت الأبيض يعلن أنه سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين خيارات بديلة للهجوم البري على رفح.

ــ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: أي هجوم على مدينة رفح بجنوب غزة سيهدد بفرض “عزلة أكبر” على إسرائيل والإضرار بأمنها على المدى الطويل.

ــ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إسرائيل مستعدة لاقتحام مدينة رفح بمفردها إذا عارضت واشنطن خططها لتنفيذ الهجوم.

ــ الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل أكثر من 170 مسلحا خلال مداهمته المستمرة منذ أيام لمستشفى الشفاء.