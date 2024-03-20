موجز لأهم تطورات الحرب في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

ــ وزارة الصحة في غزة : 31923 قتيلا 74096 جريحا، حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن.

ــ الصحة الفلسطينية: 104 قتلى 162 جريحا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ــ بنيامين نتانياهو يرفض دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن للتراجع عن الهجوم البري المزمع على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ــ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصل إلى المنطقة اليوم، في زيارته السادسة منذ نشوب الحرب في قطاع غزة.

ــ الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض يتفقان على مشروع قانون حظر التمويل الأمريكي ل(الأونروا) حتى مارس 2025.

ــ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: وقف القتال بين إسرائيل وحركة (حماس) أمر ضروري للسماح بإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

ــ أطباء غربيون: نظام الرعاية الصحية في القطاع انهار بشكل أساسي والهجوم الإسرائيلي أسفر عن “فظائع مروعة”.