موجز لأهم تطورات الحرب في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

ــ وزارة الصحة في غزة: 31988 قتيلا و74188جريحا، حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن.

ــ يواصل “الجيش الإسرائيلي” حصاره مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة لليوم الخامس على التوالي بعد اقتحامه فجر الاثنين الماضي.

ــ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الأطفال باتوا يموتون جوعا في قطاع غزة، و70% من البنية التحتية في غزة قد دمرت، ومعظم الناس نزحوا.

ــ قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، يمكن أن تشغل المحكمة الجنائية الدولية على مدى 50 عاما المقبلة.

ــ موقع إكسيوس الإخباري: روسيا ستستخدم حق النقض “الفيتو” في ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ــ نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي: مشروع القرار الأميركي بشأن الوضع في قطاع غزة لا يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار، مثلما لم تتضمنه المشاريع السابقة، بل ظهرت هناك فقط عبارة فلسفية حول أهميته، وذلك مع ربطه بالإفراج عن الأسرى.

ــ وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، في زيارة هي السادسة منذ 7 من تشرين الأول، والتقى بلينكن رئيس “الحكومة الإسرائيلية”، بنيامين نتنياهو.