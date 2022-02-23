موسكو: «غوتيريش» تعرض لضغوط من الغرب بشأن الأزمة مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعرض لضغوط من الغرب بشأن ما يحدث في شرق أوكرانيا.

وأوضح لافروف بحسب وكالة سبوتنيك، أنّ موسكو نقلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقييمها لتصريحاته حول موضوع أوكراني، معتبرا إيّاها بأنّها لا تتوافق مع وضعه وسلطاته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع لافروف أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة ملزمة بمراعاة الحياد، وهي ملزمة دائمًا بالدعوة إلى الحوار المباشر بين الدول المتحاربة، كما هو الحال في الأزمة السورية.

وحول الأزمة مع أوكرانيا، بيّن لافروف أنّ غوتيريش لم يرفع اصوته أبدًا لصالح الحاجة إلى الامتثال لمتطلبات حزمة تدابير مينسك، مذكّرا أنّ قرارات مجلس الأمن أكدت على ضرورة حل جميع المشكلات بالاتفاق بين كييف ودونيتسك ولوغانسك.