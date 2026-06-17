ميسي على قمة المونديال.. رقم تاريخي يضع الأسطورة الأرجنتينية في صدارة الهدافين

في بطولة اعتادت أن تصنع الأبطال وتخلّد الأساطير، نجح ليونيل ميسي في إضافة فصل جديد إلى تاريخ كأس العالم، بعدما اعتلى صدارة الهدافين التاريخيين للمسابقة، ليصبح الاسم الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة الأغلى والأكثر متابعة على وجه الأرض بالتساوي مع الألماني كلوزه.

ولم يكن الوصول إلى هذا الرقم مجرد محطة عابرة في مسيرة لاعب استثنائي، بل تتويجًا لسنوات طويلة من الحضور والتأثير في أكبر حدث كروي عالمي. فمنذ أول ظهور له في كأس العالم وحتى نسخة 2026، ظل ميسي حاضرًا في المشهد، يضيف هدفًا بعد آخر ويقترب تدريجيًا من الأرقام التي اعتُبرت لسنوات طويلة عصية على الكسر.

ويكتسب هذا الإنجاز قيمة خاصة لكونه تحقق في بطولة تضم أفضل المنتخبات وأقوى المدافعين في العالم، حيث لا تُمنح الأهداف بسهولة، ولا تُكتب الأرقام القياسية إلا لمن يملكون القدرة على التألق في أصعب الظروف وأكبر المناسبات.

وعلى مدار مشاركاته المونديالية، تنوعت أهداف ميسي بين أهداف حاسمة قادت الأرجنتين إلى الانتصار، وأخرى أبقت حلم المنافسة حيًا، وثالثة جاءت لتؤكد أن اللاعب الذي أبهر العالم في الأندية قادر أيضًا على ترك بصمته الخالدة في كأس العالم.

ومع كل هدف جديد، كان ميسي يقترب أكثر من قمة الهدافين التاريخيين، إلى أن جاء اليوم الذي أصبح فيه الاسم الأول في قائمة تضم أعظم المهاجمين الذين مروا على البطولة عبر ما يقارب القرن من الزمن.

ولا يمثل هذا الرقم إنجازًا فرديًا فحسب، بل يعكس أيضًا استمرارية نادرة في أعلى مستويات المنافسة الدولية. فالبقاء على القمة لسنوات طويلة أمر صعب، أما المحافظة على الفعالية التهديفية في بطولات كأس العالم المتعاقبة فهو إنجاز لا يحققه إلا اللاعبون الاستثنائيون.

وبينما تتواصل منافسات مونديال 2026، يبقى اسم ميسي حاضرًا في صدارة المشهد، ليس فقط كقائد للمنتخب الأرجنتيني، بل كصاحب إنجاز تاريخي جديد سيظل محفورًا في سجلات البطولة لسنوات طويلة.

لقد شهدت كأس العالم العديد من الهدافين الكبار، لكن الوصول إلى القمة يمنح صاحبه مكانة مختلفة. واليوم، يقف ليونيل ميسي في هذه القمة، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى إرثه الكروي ويؤكد مرة أخرى أن اسمه سيظل حاضرًا كلما ذُكر تاريخ كأس العالم.