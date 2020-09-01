«ميسي» يواصل التمرد على برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض الحضور إلى برشلونة وإجراء الفحوصات الطبية متمسكًا بموقفه من الرحيل عن قلعة كامب نو.

وبعد أن تغيب عن فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد الأحد الماضي، لم يحضر ميسي أيضا إلى مقر تدريبات النادي في الحصة التدريبية الأولى تحت إشراف المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان.

حيث غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الحصة التدريبية الأولى لبرشلونة استعدادا للموسم الجديد أمس الاثنين، رافعا مستوى التحدي في معركة الرحيل عن كتالونيا هذا الصيف.

ويظهر يوميا إصرار الأرجنتيني على الرحيل عن ملعب “كامب نو”، وعدم خوض منافسات الدوري الإسباني الموسم المقبل، الذي ينطلق في الـ12 من هذا الشهر.

إذ يعتبر اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية في 6 مناسبات ومحاموه، أن مشاركته في التدريبات مع برشلونة، ستعارض فكرتهم أنه لم يعد ينتمي إلى النادي.

ويصر ميسي ومحاموه على وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل مجانا هذا الصيف تم تفعيله الثلاثاء الماضي، عندما أرسل النجم الأرجنتيني عبر “البوروفاكس” رسالة عن نيته بمغادرة النادي الكتالوني، ولكن برشلونة يؤكد أن هذا البند كان يجب تفعيله بحلول 10 يونيو حسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

ومن المقرر أن يصل خورخى ميسي، والد ووكيل أعمال ميسي، إلى برشلونة اليوم الثلاثاء، وسيجتمع برئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو، غدا الأربعاء، لحسم موقف نجله.