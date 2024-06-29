ميقاتي: نحن في حالة حرب في الجنوب  

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، السبت، “نحن في حالة حرب، والتهديدات التي نتعرض لها ما هي إلا نوع من الحرب النفسية”.

وأضاف ميقاتي من مقرّ قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني في مدينة صور ، “التهديدات التي نشهدها هي نوع من الحرب النفسية، والسؤال الذي يتردد على كل الألسن هل هناك حرب؟ نعم نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمّرة بسبب العدوان الاسرائيلي”.

وأكد ميقاتي أن السؤال البديهي، ” لو لم يكن الجيش موجوداً في الجنوب هل كان بالإمكان إجراء الامتحانات للطلاب”.

وأكمل قائلا: “في كل المحطات نجدد التأكيد ان الجيش هو السند وسياج الوطن بكل ما للكلمة من معنى”.

ومنذ السابع من أكتوبر يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية بشكل شبه يومي، وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعا إقليميا.

وأدّى القصف المتبادل منذ أكثر من ثمانية أشهر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى مقتل 482 شخصا على الأقل في لبنان، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة “فرانس برس”.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل ما لا يقل عن 15 عسكريا و11 مدنيا، بحسب السلطات الإسرائيلية.