مُخاطبا اليونان.. «أردوغان»: أوروبا وأمريكا لن تُنقذكم

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدعم الذي تتلقاه أثينا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مبينا أن ذلك لن ينقذ اليونان.

أردوغان وبحسب وكالة الأناضول توجّه بالسؤال إلى اليونان قائلا: «هل تظنون أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا سينقذكم؟ لا لن يفعل، بل ستراوحون مكانكم».

وأوضح ارودغان أنّ تكديس الأسلحة في منطقة تراقيا الغربية «شمال شرق اليونان» والجزر لا يعني تركيا بشيء لأن قوتها أعظم بكثير، معتبرا في الوقت نفسه احتلالا خفيا.

وعلى صعيد آخر، هنأ أردوغان قوات بلاده البحرية بالذكرى السنوية 484 لمعركة بروزة التي انتصر فيها الأسطول العثماني على الأساطيل الصليبية التي نظمها البابا بولس الثاني.

وأفاد أردوغان أنّ المنطقة التي تقع فيها تركيا تمر بمرحلة حرجة للغاية، مؤكدا أن تركيا الدولة الوحيدة التي تبذل جهودا حقيقية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.