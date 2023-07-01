ناجي إدريس: السودان يمر بلحظة فاصلة في تاريخه

قال المحامي السوداني ناجي خالد إدريس، إن السودان يمر بلحظة فاصلة في تاريخه ولا مجال فيها للمواقف الرمادية.

وأضاف: “إن انتصرت القوات المسلحة فسيكون لنا قوات مسلحة تحتاج لإصلاح يمكن أن نقوم به وأن نقيم حكماً مدنياً خالصاً بإرادة الشعب السوداني الحر، أمّا إن انتصر الدعم السريع فلن تكون لنا دولة وطنية بل دولة تمتلكها مليشيا خاصة تنظر لها صفوة سياسية رخيصة كل ما يهمها مصلحتها الخاصة.

وأكد إدريس أن الشعب السوداني هزم الإمبراطوريات العظمى منذ عهد المهدية وسينهض لدولته بعد فواقه من الغفوة التي فرضها عليه منظري المليشيات.

وأردف: “لن نتفرج على تدمير ما تبقى من القوات المسلحة بدعوى أنها بقايا فلول، الصراع مع بقايا النظام السابق صراع سياسي أما الصراع مع الدعم السريع فهو صراع وجودي يتعلق بوجود الدولة والوطن”.