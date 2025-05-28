نتنياهو: إسرائيل تغير وجه الشرق الأوسط وتعزز مكانتها كقوة إقليمية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل تحقق إنجازات غير مسبوقة في مختلف الجبهات، مؤكداً أن بلاده تغير وجه الشرق الأوسط.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو في خطاب ألقاه في الكنيست قوله إن المعارضة تتحدث عن “صفر إنجازات”، لكن ما تحقق منذ قيام إسرائيل لم يسبق له مثيل في عدد من الملفات.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل خلقت واقعاً جديداً في لبنان لم يحدث منذ 50 عاماً، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي أحبط تهديدات اقتحام من قبل “حزب الله” لبلدات شمال إسرائيل، وخلق وضعاً جديداً كلياً في المنطقة.

وأضاف أن إسرائيل عززت مكانتها كقوة عظمى إقليمية، موضحاً أن الضغط العسكري على حركة حماس أدى إلى إعادة 197 مختطفاً من غزة، مشيراً إلى أن هناك 20 مختطفاً لا يزالون أحياء و28 آخرين فارقوا الحياة.

وختم نتنياهو خطابه بالتأكيد على أن إسرائيل ستواصل قتالها لهزيمة حركة حماس واستعادة جميع المختطفين من غزة.