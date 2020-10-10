نتنياهو.. مُشاورات طارئة لطلب المساعدة الدولية لمواجهة «الحرائق»

دفعت موجة الحرائق التي تتعرض لها مختلف مناطق الكيان الصهيونيل إلى إجراء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات طارئة حول إمكانية طلب المساعدة الدولية لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية الاستثنائية.

وبعدما بحث الوضع في اجتماع مع مسؤولين في الأمن الداخلي والشرطة ومجلس الأمن القومي، حسب يومية “تايمز أوف إسرائيل”، قال نتنياهو مغردا: “أطلعني رئيس سلطة الإطفاء على آخر التطورات وطلبت منه التأكد من أننا نستخدم كل مواردنا، وإذا لزم الأمر، سأدرس المساعدة الدولية”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن الوضع ما زال تحت السيطرة وإن الشرطة والجيش تشارك في مواجهة الموقف إلى جانب فرق الإطفاء.

وبلغ عدد الحرائق المعلنة عبر مختلف جهات البلاد، حسب الصحيفة ذاتها، 250 حريقا في ظل موجة من الحر الاستثنائي تضرب منطقة الشرق الأوسط وتسببت في كوارث مماثلة حتى في جهات من الأراضي السورية والفلسطينية.

وتعمل فرق الإطفاء الصهيونية على تطويق النيران واحتوائها في عدة بلدات وعلى حواف الطرق السريعة مع إسعاف وإجلاء السكان الذين يواجهون مخاطر جدية.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن النيران المشتعلة أجبرت أكثر من 5 آلاف شخص على ترك مساكنهم في مدينة نوف هغليل في الشمال.