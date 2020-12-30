«نتنياهو» يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين للمرة الثانية

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أرجأ للمرة الثانية زيارته إلى الإمارات والبحرين، التي كانت مقررة الأسبوع المقبل.

وذكر موقع “واللا” العبري، نقلا عن مسؤولين كبار في إسرائيل، أن سبب تأجيل الزيارة إلى موعد غير محدد هو الإغلاق الثالث الذي قررته حكومة نتنياهو؛ لمواجهة الموجة الجديدة من جائحة كورونا.

يُشار إلى أنه هذه هي المرة الثانية، خلال شهر، التي يتم فيها تأجيل رحلة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين قبل أيام قليلة من موعدها المقرر.

وكانت الزيارة مقررة أصلا يومي 1و2 ديسمبر الجاري قبل أن يتم تأجيلها إلى مطلع يناير، ثم إلى موعد غير محدد.

كما منع نتنياهو أي من الوزراء في حكومته بزيارة الإمارات والبحرين قبل أن يزورها بنفسه.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، منتصف سبتمبر الماضي، في البيت الأبيض، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الفلسطينيين، فصائل وسلطة، حيث توافقوا على اعتباره “طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية”.