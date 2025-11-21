نتنياهو يوضح موقف إسرائيل بشأن التطبيع مع السعودية

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إمكانية التطبيع مع السعودية وتابع تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول ضرورة وضوح مسار حلّ الدولتين، وأكد أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية على حساب فرص التطبيع مع المملكة، معربًا عن تفاؤله بشأن تقدم المحادثات، وأشار إلى أن ليس كل ما يُقال في الخارج يُقال في الداخل.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أن أكد محمد بن سلمان خلال زيارته للولايات المتحدة أن السعودية ترغب في الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية وشدد على ضرورة التأكد من أن الطريق نحو حلّ الدولتين مرسوم بوضوح، وأوضح أنه أجرى مناقشة بنّاءة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن.

وبخصوص صفقة طائرات إف-35 المحتملة للسعودية، أفاد نتنياهو بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد له أن الولايات المتحدة ستضمن الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي وأوضح أن هذا الأمر له جانب عملي أيضًا، وأكد أن إسرائيل تعارض بيع طائرات إف-35 لتركيا على عكس موقفها من السعودية وأضاف أن إمكانية تزويد تركيا بهذه الطائرات بعيدة جدًا إن وجدت أصلاً.

وأشار نتنياهو إلى أنه سيزور نيويورك رغم تصريحات العمدة المنتخب زهران ممداني حول احتمال اعتقاله إذا دخل المدينة.

السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة والتعدي على سيادة سوريا

أدانت السعودية، الخميس، الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وخان يونس، ووصفت التعدي على الأراضي السورية بـ”الانتهاك السافر”، وفق بيان وزارة الخارجية.

وطالبت الرياض المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة، واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وسقط عشرات الفلسطينيين قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية شملت مناطق غزة وخان يونس يوم الأربعاء، كما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة للمنطقة العازلة في الجولان، ما وصفته دمشق بأنه “انتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”، بينما وصفت الأمم المتحدة الزيارة بأنها “مقلقة”.