نحتفل بحماس بيوم أفريقيا في القارة السمراء وفي تركيا، ونروي قصة نجاح مشتركة

نتذكر بامتنان اجتماع الدول الأفريقية تحت سقف واحد في 25 مايو 1963، هذا اليوم يشير إلى رحلة شاقة من أجل الاستقلال والحرية، ووعي مشترك قائم على التضامن والوحدة في القارة. إن قصة النجاح التي تحققت في العقود التالية بهذه الروح من خلال جهود القادة الأفارقة الأقوياء والذين يحظون بإعجاب على نطاق واسع، تشهد على المستقبل المشرق للقارة.

على الرغم من المظالم التاريخية التي حدثت في العهد الاستعماري، واللامبالاة العالمية تجاه الكوارث الطبيعية والمجاعات، والتدخلات الخارجية المرفوضة، فإن قوة الدول الأفريقية في مواجهة هذه التحديات الهائلة هي قوة استثنائية.

القارة الأفريقية واعدة بإمكانياتها الهائلة لعالم أفضل وأكثر عدلا وإنصافًا في القرن 21، بفضل سكانها الشباب والديناميكيين ومواردها الهائلة وثقافتها وتاريخها الغنيين المتجذرين. أفريقيا تعني الأمل، ونحن شركاء

أفريقيا في هذه الرحلة.

تتمتع تركيا بمكانة متميزة، وفي السنوات العشرين الماضية أصبحت تركيا “مركزا إفريقيا” في منطقتها من خلال الشباب الإفريقي الديناميكي الذي يتكون من الطلاب ورجال الأعمال والسياح، فضلا عن الممثليات الدبلوماسية المتزايدة للدول الأفريقية، إن سفاراتنا البالغ عددها 44 في القارة، بالإضافة إلى 37 سفارة للدول الأفريقية في أنقرة، تجعل يوم أفريقيا أكثر أهمية بالنسبة إلينا .

الدول الإفريقية تعتبر تركيا شريكا موثوقًا به وصديقًا مقربا، إنه لمن دواعي سرورنا أن نستضيف محاورين أفارقة، غالبا قادة أفارقة، في أنقرة كل شهر. يحتل الرئيس أردوغان المرتبة الأولى من حيث عدد الزيارات إلى أفريقيا.

تواصل الخطوط الجوية التركية إعادة توحيد أفريقيا مع بقية العالم، وتتعافى من آثار وباء كورونا، وتسيّر حاليا 44 رحلة في 35 دولة أفريقية. يتزايد باستمرار وجود الطلاب الأفارقة في الجامعات في جميع أنحاء تركيا، وذلك بفضل مئات المنح الدراسية التركية التي تُمنح سنو ًيا. حتى الآن، قدمت تركيا منحا دراسية لأكثر من 15 ألف طالب أفريقي.

بصفتنا شريكا استراتيجيا للاتحاد الأفريقي، قمنا مع الاتحاد بتنظيم 3 قمم حول الشراكة التركية الأفريقية في أعوام 2008 و 2014 و 2021. عقدت قمة الشراكة الثالثة تحت شعار “شراكة معززة من أجل التنمية المشتركة والازدهار” في الفترة ما بين 16-18 ديسمبر 2021 في إسطنبول، بمشاركة 38 دولة أفريقية. نحن الآن ننفذ بشغف القرارات التي تم تبنيها في القمة، بالتعاون الوثيق مع جميع أصدقائنا الأفارقة، من أجل الارتقاء بعلاقاتنا مع القارة إلى مستوى جديد تماما وعال.

نهدف الآن إلى الاستفادة المتبادلة من تعاوننا المتزايد مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأفريقية في منصات دولية أخرى مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. تفتخر تركيا بكونها شريكا إنمائيا مهما للبلدان الأقل نموا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال استضافة “بنك التكنولوجيا التابع للأمم المتحدة”. يمكن للبلدان الأفريقية أن تستفيد الكثير من خدمات البنك في بناء وتعزيز قدراتها التكنولوجية والابتكارية.

إن رؤيتنا المشتركة في القضايا العالمية تلعب أيضا دورا مهما في تعزيز العلاقات التركية الأفريقية. في هذا الإطار، تشترك تركيا في نفس التوقعات الأساسية للنظام العالمي والتي دعت إليها البلدان الأفريقية منذ فترة طويلة بشأن تعددية الأطراف الفعالة والإصلاح الهيكلي للأمم المتحدة. في هذا الصدد، يجب معالجة الظلم الذي لحق بالقارة في الماضي، بما في ذلك من خلال تعزيز تمثيل الدول الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

إنها مسؤولية مشتركة السعي من أجل الحفاظ على أفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والأمن. تحقيقا لهذه الغاية، إن تركيا، كدولة عانت من الإرهاب لفترة طويلة، عازمة على تعزيز تعاونها مع الاتحاد الأفريقي من أجل محاربة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف العنيف والراديكالية والقضاء عليها، على النحو المعلن في البيان المشترك للقمة الثالثة.

إن تعاوننا الاقتصادي مع الدول الأفريقية يتزايد باستمرار. بحلول نهاية عام 2021، بلغ حجم تجارتنا 34.5 مليار دولار، بزيادة ما يقرب من 7 أضعاف في العقدين الماضيين. ستؤدي مذكرة التفاهم بشأن التعاون التي وقعناها مع “أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية” إلى زيادة هذا الحجم. ومع ذلك، فإن هدفنا هو أكثر من التجارة. لقد دعمت تركيا وستدعم أصدقاءها الأفارقة في سعيهم لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة والازدهار على أساس الشراكة المتساوية والاحترام المتبادل. ولذلك، نؤكد شعارنا “الربح المتبادل” في كل فرصة.

نشيد بالسياسات والبرامج القوية والمبتكرة التي يقدمها الاتحاد الأفريقي لتسريع تنمية القارة. “أجندة 2063” هي البرنامج الرائد الذي يمكن أن يطلق العنان لإمكانات القارة ويجلب الأمل والازدهار للجميع، وهو ما ندعمه بكل إخلاص. تبذل حكومتنا ومؤسساتنا الرسمية جهودا تتماشى مع أجندة 2063. قادت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، من خلال ممثلياتها البالغ عددها 22 في جميع أنحاء القارة، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وكذلك الهلال الأحمر التركي، مشاريع تنمية مستدامة بقيمة ملايين الدولارات ومساعدات عينية في أفريقيا جنوب الصحراء. تواصل مراكز “يونس أمره” الثقافية التركية تقديم الخدمات التعليمية في 7 دول أفريقية وكذلك “وقف المعارف” التركي في 25 دولة أفريقية من خلال 191 مؤسسة.

واصلت تركيا تضامنها مع القارة حتى في أكثر الأوقات اضطراباً. قدمنا دعما لأصدقائنا الأفارقة في فترة الوباء، بما في ذلك التبرعات باللقاحات. بفضل علاقاتنا التاريخية والثقافية والإنسانية الممتدة لقرون، سنستمر في الوحدة والتضامن مع البلدان الأفريقية كشركاء أقوياء.