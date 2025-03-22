نحو 700 قتيل خلال أيام.. لقاء عربي إسلامي أوروبي حول غزة

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن “حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع بلغت 49747 قتيلا و113213 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023”.

وأضافت الوزارة في بيان أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 634 شهيدا و1172 مصابا”.

وتابع: “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 130 شهيدا و263 مصابا، خلال الـ48 ساعة الماضية”، مشيرا إلى أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم”.

ودعت صحة غزة “أهالي الضحايا لضرورة استكمال بياناتهم لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات الوزارة”.

في السياق، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة غدا الأحد، اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة، مع ممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلامية، “تنعقد اللجنة بمشاركة وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وفلسطين وقطر وتركيا وإندونيسيا، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ووزير خارجية البحرين ووزير الدولة الإماراتي، للاجتماع مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي”.

هذا و”شكلت اللجنة في نوفمبر 2023، وهي مكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة التي عقدت في ذلك الوقت لمتابعة التطورات في قطاع غزة”.