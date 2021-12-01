نزوح أكثر من 64 ألف يمني من مأرب بعد تصاعد القتال

كشفت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 64 ألف شخص جراء تصاعد القتال في محافظة مأرب وسط اليمن منذ مطلع العام الجاري.

وقالت الأمم المتحدّة أنّ أعمال العنف التي تجددت في سبتمبر الماضي، أثّرت بشكل كبير على المدنيين في مأرب والمناطق المحيطة بها مما تسبب في نزوح جماعي.

وأشار البيان الأممي أنّ الأشخاص النازحين داخليا الذين سعوا للحصول على الأمان في مدينة مأرب والمناطق المحيطة بها هم من بين الفئات الأكثر ضعفا، بعد أن نزحوا بالفعل مرتين أو ثلاث مرات، مع إمكانية وصول محدودة للغاية أو منعدمة إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية.

وأدّى النزوح الجديد بحسب الأمم المتحدّة إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الحالية؛ مما يزيد بشكل كبير من الحاجة إلى المأوى والغذاء والمستلزمات المنزلية الأساسية، والمياه والصرف الصحي والتعليم وخدمات الحماية لا سيما للنساء والأطفال.

وتابعت الأمم المتحدّة أنّه مع نهاية العام الجاري، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.