نشر بيانات آلاف الجنود.. اختراق إلكتروني يهزّ واشنطن وتل أبيب

أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية تُعرف باسم “حنظلة” الإيرانية، استيلاءها على بيانات تخص 2379 جندياً أمريكياً متمركزين في منطقة الخليج، مهددة بتحويلهم إلى أهداف عسكرية في حال ما وصفته بـ”ساعة الصفر”.

وقالت المجموعة في بيان إنها نشرت أسماء الجنود المنتمين لقوات مشاة البحرية الأمريكية، معتبرة أن ما كشفته “مجرد جزء بسيط” من قدراتها الاستخباراتية الواسعة.

وأضافت أن لديها، بحسب زعمها، معلومات تفصيلية تشمل هويات آلاف الجنود الأمريكيين، إلى جانب بيانات تتعلق بعائلاتهم وعناوين سكنهم وقواعد انتشارهم وتحركاتهم اليومية.

وأشارت “حنظلة” إلى أن ما نشرته يمثل “تحذيراً أولياً”، مؤكدة أن أنشطتها تجمع بين الهجمات السيبرانية والحرب النفسية، وأن الهدف منها إثبات ما وصفته بضعف المنظومات الأمنية الأمريكية في المنطقة.

وذكرت المجموعة أن “ساعة الصفر” ستجعل، على حد تعبيرها، جميع “المعتدين” عرضة لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، في إشارة إلى تصعيد تهديداتها العسكرية.

في المقابل، كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن عدداً من المواطنين في إسرائيل تلقوا رسائل تهديد عبر تطبيق واتساب، تضمنت تحذيرات سياسية وعسكرية مرتبطة بالحرب الجارية في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن الرسائل أُرسلت من حسابات بدت رسمية، قبل أن يتبين أنها إما مخترقة أو مزيفة، بينما باشرت المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل التحقيق في مصدرها.

ويرجح خبراء أمن سيبراني أن هذه الهجمات تتماشى مع أسلوب مجموعة “حنظلة”، التي باتت معروفة باستخدامها المنصات الرقمية في تنفيذ عمليات اختراق ونشر رسائل ذات طابع تهديدي.

كما تضمنت الرسائل الموجهة للمستخدمين الإسرائيليين تحذيرات مباشرة من تصعيد عسكري، في ظل توتر متزايد تشهده المنطقة بين أطراف إقليمية ودولية.

وتؤكد تقارير أمنية أن المجموعة نشطت خلال الأشهر الماضية في استهداف مؤسسات حكومية وبنى تحتية ومراكز بحثية في إسرائيل، عبر هجمات سيبرانية متكررة.

ويعتمد هذا النوع من العمليات على تطبيقات مراسلة مشفرة مثل واتساب، بهدف تجاوز أنظمة الحماية الرقمية والوصول المباشر إلى المستخدمين.