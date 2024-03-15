نصائح لتجنب العطش خلال صيام رمضان

لا شك أن الكثير منا يشعر بالعطش خلال شهر رمضان، إذ يعاني بعض الأشخاص من الجفاف الشديد مع زيادة عدد ساعات الصيام، فكيف نتجنب العطش خلال الشهر الكريم؟

وفي هذا السياق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الإنسان يحتاج من 8 إلى 12 كوب من الماء، وتعتبر فترة السحور مهمة جدا لتجنب العطش.

وأوضحت المنظمة أنه يجب أن نقلل من القهوة والشاى لأن الكافيين الكثير يشعرك بالعطش، كما ينصح بالاقلال من الملح، وتجنب الأجبان المحتوية على الكثير من الملح لأنه الملح يرفع ضغط الدم، ونصحت المنظمة بتناول الجبنة القريش لأنها قليلة الملح، والاعتماد على الفول والبيض في السحور.

وأضافت المنظمة: يمكن استبدال الملح بالبهارات ويمكن وضع الليمون بدلا من الملح، مع تأخير السحور لتحمل العطش والجوع وشرب الشاي الأخضر، والحليب، واللبن، والاكثار من شرب الماء، مشيرة إلى أن القهوة مفيدة للجسم ولكن يجب ان لا تزيد عن 3 أكواب في اليوم لتجنب العطش، وفيما يلي أهم النصائح لتجنب العطش خلال صيام رمضان:

– عدم الإكثار من شرب الماء أثناء السحور: ينصح الأطباء بتوزيع شرب الماء بكميات كبيرة بين الإفطار والسحور، للحفاظ على رطوبة الجسم خلال فترة الصيام.

– تناول الخيار والبطيخ: فالخيار يحتوي على 95% من الماء، وهناك العديد من الفواكه التي تحتوي على الماء، مثل البطيخ والتفاح والبرتقال والعنب.

– المشروبات الطبيعية: ينصح بتجنب الكاكاو الساخن ومشروبات الطاقة خلال فترة السحور، لتجنب العطش خلال فترة الصيام، ويمكن شرب الشاي الأخضر، والعصائر الطبيعية مثل التوت البري، التي تقلل الشعور بالعطش.

المصدر: مواقع إلكترونية